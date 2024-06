Dのボーカル・浅葱(ASAGI)が、ソロ活動を再始動する。前作「アマビヱ」から4年ぶりとなる最新作のタイトルは、「狐華火」。テーマは、妖艶な世界観で繰り広げられる江戸時代の夏祭り。九尾の狐、玉藻前そのもののような浅葱が、全編古語で書き上げられた歌詞を歌い上げる。ゲストミュージシャンとサポートメンバーには、ギター・HIRO(La'cryma Christi)、ギター・TERU(Versailles / Jupiter)が初参加。ベースには燿(摩天楼オペラ)、ドラムにはHIROKI(D)がサポート参加。ほか、箏に、いぶくろ聖志(和楽器バンド / 華風月)、津軽三味線に蜷川べに(和楽器バンド)、鼓・大鼓・太鼓に真矢(LUNA SEA)が参加する。

浅葱 New Single「狐華火」



数量限定盤 TYPE-A(CD+Blu-ray)/ 数量限定盤 TYPE-B(CD+DVD)/ 通常盤(CD)/ 写真集・会場先行:・オフィシャル通販先行:2024年8月1日(木) 発売数量限定盤 TYPE-A、数量限定盤 TYPE-B、通常盤CD、写真集詳細:https://rosenkranz.shop-pro.jp/・店頭一般発売:2024年8月7日(水) 発売通常盤(CD)【浅葱「狐華火」来賓音楽家(Guest Musicians)】Guitar : HIRO(La'cryma Christi)Guitar : TERU(Versailles / Jupiter)Bass : 燿(摩天楼オペラ)Drums : HIROKI(D)箏:いぶくろ聖志(和楽器バンド / 華風月)津軽三味線:蜷川べに(和楽器バンド)鼓 / 大鼓 / 太鼓 : 真矢(LUNA SEA)■数量限定盤 TYPE-A (CD+Blu-ray)7月28日(日) 高田馬場CLUB PHASE 終演後より先行販売数量限定盤 TYPE-A、数量限定盤 TYPE-B、通常盤CD、写真集※LIVE会場及び、オフィシャル通販のみの限定販売。※完全数量限定。無くなり次第販売終了。GOD CHILD RECORDS / GCR-255 / ¥2,200(税込) / 3Songs CD & 2Songs Blu-ray + MV Making / ブックレット付き / セルフライナーノーツ付き / Special Limited Edition[Disc-1(CD)]1.狐華火2.白面金毛九尾の狐火玉(Bonus Track)3.妖狐の嫁入り(Bonus Track)[Disc-2(Blu-ray)]1.狐華火(Music Video)2.狐華火(Music Video with lyrics)3.狐華火(Music Video Making)【限定盤初回特典(封入)】ポストカード (全9種中1種ランダム封入)■数量限定盤 TYPE-B(CD+DVD)※LIVE会場及び、オフィシャル通販のみの限定販売。※完全数量限定。無くなり次第販売終了。GOD CHILD RECORDS / GCR-256 / ¥2,200(税込) / 3Songs CD & 2Songs DVD + MV Making / ブックレット付き / セルフライナーノーツ付き / Special Limited Edition[Disc-1(CD)]1.狐華火2.白面金毛九尾の狐火玉(Bonus Track)3.妖狐の嫁入り(Bonus Track)[Disc-2(DVD)]1.狐華火(Music Video)2.狐華火(Music Video with lyrics)3.狐華火(Music Video Making)【限定盤初回特典(封入)】ポストカード (全9種中1種ランダム封入)■通常盤(CD)GOD CHILD RECORDS / GCR-257 / ¥1,100 (税込) / 4Songs CD / ブックレット付き【CD】1.狐華火2.白面金毛九尾の狐火玉(Bonus Track)3.妖狐の嫁入り(Bonus Track)4.狐華火(Voiceless)【通常盤初回特典(封入)】トレーディングカード (全9種中1種ランダム封入)CD SHOP 店頭にて御予約、ご注文の際は下記の内容をお伝え下さい。1.発売日:2024.8.72.アーティスト名:浅葱3.タイトル名:狐華火(きつねはなび)4.品番:GCR-2575.流通:ダイキサウンド6月23日 23時〜Rosen Kranzにて通販予約受付開始https://rosenkranz.shop-pro.jp/※8月1日(木)お届け分に関しまして・クレジットカード決済、代引きでのお申し込み→7月24日までの受付分対象・郵便振替(先払い)でのお申し込み→7月19日までのお振り込み分対象(上記の期日以降は随時発送となります)※オフィシャル通販&LIVE会場限定特典・Blu-ray 購入特典:Blu-ray 限定スリーブケース・DVD 購入特典:DVD 限定スリーブケース■オフィシャル通販限定コンプリートセット有り!(¥10,000 (税込)数量限定)・"浅葱" 「狐華火」数量限定盤 TYPE-A(CD+Blu-ray)・"浅葱" 「狐華火」数量限定盤 TYPE-B(CD+DVD)・"浅葱" 「狐華火」通常盤(CD)・"浅葱" 「狐華火」写真集・MV撮影時チェキ(1枚・全サイン入り)・Blu-ray 限定スリーブケース(購入特典)・DVD 限定スリーブケース(購入特典)・浅葱特典会参加券1枚(ライブ終演後 or アウトストア)■浅葱「狐華火」独創的法被(フルカラー/フリーサイズ)\15,000(税込)「狐華火」をイメージしたオリジナル法被。通販、LIVE会場にて販売。LIVEにて是非お祭り気分で着用しましょう!予約受付:6月23日23時〜7月11日までの予約お申し込み分を8月1日にお届け。その後は順次発送。※通販特典:浅葱特典会参加券1枚(ライブ終演後 or アウトストア)・7月28日LIVE終演後より会場物販にて販売開始。