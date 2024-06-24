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Guitar : HIRO¡ÊLa'cryma Christi¡Ë
Guitar : TERU¡ÊVersailles / Jupiter¡Ë
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Drums : HIROKI¡ÊD¡Ë
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GOD CHILD RECORDS / GCR-255 / ¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 3Songs CD & 2Songs Blu-ray + MV Making / ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤ / ¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥ÄÉÕ¤ / Special Limited Edition
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GOD CHILD RECORDS / GCR-256 / ¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 3Songs CD & 2Songs DVD + MV Making / ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤ / ¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥ÄÉÕ¤ / Special Limited Edition
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GOD CHILD RECORDS / GCR-257 / ¡ï1,100 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 4Songs CD / ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
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Gu.HIRO¡ÊLa'cryma Christi¡Ë
Gu.TERU¡ÊVersailles / Jupiter¡Ë
Ba.à¢¡ÊËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¡Ë
Dr.Âç¾ë -HIROKI-¡ÊD¡Ë
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