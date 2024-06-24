¥¹¥«¥Ñ¥é¡¢SUPER EIGHT¤ò·Þ¤¨¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬¡¢¡Ö¡ÈNO BORDER¡É 3Éôºî¡×Âè2ÃÆ¤Î¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËSUPER EIGHT¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£8·î8Æü¤Î¡È¥¨¥¤¥È¤ÎÆü¡É¤Ë¿·¶Ê¡Ö¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME feat.SUPER EIGHT¡×¡Êºî»ì¡§Ã«ÃæÆØ¡¢ºî¶Ê¡§NARGO¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï6·î23Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ãEIGHT-JAM FES¡ä¤Î¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Æ¡¢SUPER EIGHT¤È¶¦¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ÚÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Ã«ÃæÆØ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
½é¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï6Ç¯Á°¤Î2018Ç¯¡£
ÌµÀÕÇ¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò°ì½ï¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢±éÁÕ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
MUSIC VIDEO»£±Æ¤Î»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¥¹¥«¥Ñ¥é°ìÆ±´¶·ã¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¡¢¿Í´ÖÀ¤¬²»³Ú¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤¢¤Ã¤ÆSUPER EIGHT¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³ÚÀ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤ÈÉí¤ËÍî¤Á¤¿²±¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥Ñ¥é¤âÂç¿Í¿ô¡¢ÌÀ¤ë¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î´î¤Ó¤â¶ìÏ«¤â¶¦´¶½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä¡¢Èà¤é¤«¤é¤Ï¶ìÏ«¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤½¤³¤¬¤è¤ê°ìÁØÂº·É¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢SUPER EIGHT¤Î³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥ó¥É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¤È²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¥é¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡¢»×¤¦Â¸Ê¬SUPER EIGHT¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ï²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¤º¤Ã¤È²£»³¤¯¤ó¡¦Â¼¾å¤¯¤ó¡¦´Ý»³¤¯¤ó¡¦°ÂÅÄ¤¯¤ó¡¦ÂçÁÒ¤¯¤ó¤Î´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME¡Ù¡¢¤É¤¦¤«¤³¤Î°¦¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤ÏSUPER EIGHT¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚSUPER EIGHT ´Ý»³Î´Ê¿¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î³§ÍÍ¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¥³¥é¥Ü¡¢ÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¥«¥¿¥Á¤ÇÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î³§ÍÍ¤È²»³Ú¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²½³ØÈ¿±þ¡¢¸«Æ¨¤¹¤Ù¤«¤é¤º¡ª¡¡
À§Èó¤È¤â°ìÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Âè1ÃÆ¡§ÇÛ¿®Æü¡§7·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§°ìÆü²Ö feat.imase & ½¬»ÖÌî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô
URL¡§https://tokyoska.lnk.to/ichinichibana
¢¨¡Ö°ìÆü²Ö¡×¤Î¥è¥ß¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤Ë¤Á¤Ð¤Ê¡×
Âè2ÃÆ¡§ÇÛ¿®Æü¡§8·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME feat.SUPER EIGHT
URL¡§https://tokyoska.lnk.to/anonatsunoaimaime
¢¡Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È