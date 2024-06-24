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¡¦Kartell¡ÊDa-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-¡Ë
¡¦Revolver¡ÊDa-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX-¡Ë
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¡¦splash¡ÊDa-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX-¡Ë
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¡¦SWITCH¡ÊDa-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-¡Ë
¡¦Funky Jumping¡ÊDa-iCE ARENA TOUR 2023 -SCENE-¡Ë
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¡¦NIGHT OWL¡ÊDa-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-¡Ë
¡¦Clap and Clap¡ÊDa-iCE ARENA TOUR 2023 -SCENE-¡Ë
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2024Ç¯7·î11Æü(ÌÚ) ¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Shinjuku(TOKYO) 18:00/19:00
2024Ç¯7·î24Æü(¿å) ¡ÚÅìµþ¡ÛZepp DiverCity (TOKYO) 18:00/19:00
2024Ç¯7·î27Æü(ÅÚ) ¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛZepp Sapporo 17:00/18:00
2024Ç¯8·î9Æü(¶â) ¡Ú¿ÀÆàÀî¡ÛKT Zepp Yokohama 18:00/19:00
2024Ç¯8·î12Æü(·î¡¦½Ë) ¡ÚÂçºå¡ÛZepp Namba (OSAKA) 17:00/18:00
2024Ç¯8·î16Æü(¶â) ¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda (TOKYO) 18:00/19:00
2024Ç¯8·î24Æü(ÅÚ) ¡Ú°¦ÃÎ¡ÛZepp Nagoya 17:00/18:00
2024Ç¯8·î25Æü(Æü) ¡ÚÂçºå¡ÛZepp Osaka Bayside 17:00/18:00
2024Ç¯8·î30Æü(¶â) ¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka 18:00/19:00
¡ãDa-iCE 10th Anniversary Arena Tour 2024 -MUSi-aM-¡ä
2024Ç¯11·î24Æü(Æü)¡ÚÂçºå¡ÛAsue ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå 14:00/15:00
2024Ç¯12·î7Æü(ÅÚ)¡ÚÅìµþ¡Û¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û 16:00/17:00
2024Ç¯12·î8Æü(Æü)¡ÚÅìµþ¡Û¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û 14:00/15:00
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