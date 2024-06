台湾発のグローバルティーブランド「ゴンチャ」から、約3倍のピーチ果肉が入って“桃感”をアップさせた「ピチピチピーチ」シリーズが登場。

期間限定ドリンクとして「ピチピチピーチ ミルクティー」「ピチピチピーチ ティーエード」「ピチピチピーチ フローズンティー」「ピチピチピーチ スパークリングティー」が発売されます☆

ゴンチャ「ピチピチピーチ」ミルクティー/ティーエード/フローズンティー/スパークリングティー

スケジュール:

発売日:2024年7月4日(木)〜販売店舗:国内のゴンチャ店舗先行販売:2024年6月27日(木)先行販売店舗:アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店モバイルオーダー先行販売:2024年7月1日(月)モバイルオーダー先行販売:「ピチピチピーチ」取扱い全店

カスタマイズ:すべて追加トッピング2つまで可

※フローズンティーは甘さ・氷の量の変更はできません

※スパークリングティーは氷の量の変更およびミルクフォームのトッピングはできません

ゴンチャから、夏本番を迎えるこれからの時期にぴったりな、桃のおいしさがぎゅっと詰まった期間限定ドリンクシリーズ「ピチピチピーチ」が登場。

夏の“ピーチ”を使ったメニューとして3年目を迎える2024年は、さらに“桃感”をパワーアップさせた「ピチピチピーチ」として展開されます。

「ピチピチピーチ ミルクティー」「ピチピチピーチ ティーエード」「ピチピチピーチ フローズンティー」「ピチピチピーチ スパークリングティー」のほか、トッピングとして「果肉入り ピーチゼリー」をラインナップ☆

ピチピチピーチ ミルクティー

価格:650円(税込)

桃のおいしさをぎゅっと詰め込んだミルクティー。

華やかなジャスミングリーンティーに、山梨県産白桃と濃厚な黄桃の2種のソースが絡み合い、ひと口目から桃の風味が広がります。

さらに、角切りピーチ果肉がごろっと入ったピーチゼリーもトッピング。

桃の甘みをめいっぱい満喫できるデザートティーです。

ピチピチピーチ ティーエード

価格:650円(税込)

ジャスミンの花を混ぜて香りづけしたこだわりのジャスミングリーンティーと、桃のおいしさが存分に楽しめるフルーツティー。

ジューシーな山梨県産白桃と濃厚で香り高い黄桃の2種のピーチソース、角切りピーチ果肉が入った満足感たっぷりのピーチゼリーが、ティーのおいしさを引き立てます。

ピチピチピーチ フローズンティー

価格:680円(税込)

桃のおいしさを詰め込んだ、シャリっとなめらかな食感のフローズンティー。

白桃と黄桃の2種のソースと、果肉が贅沢に入ったピーチゼリーが、華やかなジャスミングリーンティーに合わせてあります。

ゼリーに入った角切りピーチ果肉のシャキシャキ食感と、フローズンの食感がダブルで楽しめる、飲みごたえのある一杯です。

ピチピチピーチ スパークリングティー

価格:650円(税込)

華やかなジャスミングリーンティーの風味と、桃のおいしさが存分に堪能できるスパークリングティー。

ジューシーな山梨県産白桃ソースと濃厚な黄桃ソースの風味、角切り果肉入りピーチゼリーの贅沢な食感が、炭酸のシュワッとした爽やかな飲み心地とともに楽しめます。

果肉入り ピーチゼリー トッピング

価格:90円(税込)

トッピングとして楽しめる、大粒の角切りピーチ果肉がごろっと入ったピーチゼリー。

ぷるるんとしたゼリーの食感と、シャキシャキとした果肉の食感がダブルで楽しめます。

「阿里山ウーロンティー(+アロエトッピング)」や「マンゴー阿里山 ティーエード」、「烏龍 ミルクティー」へのトッピングが特におすすめです。

「ピチピチピーチ」こだわりポイント

華やかな香りの「ジャスミングリーンティー」をベースティーに使用した「ピチピチピーチ」シリーズ。

山梨県産白桃と濃厚な黄桃の2種を合わせた「ピーチソース」と、角切りピーチ果肉がごろっと入った「ピーチゼリー」を組み合わせ、桃の甘みを満喫できるデザートティーに仕上げられています。

まるで桃にかぶりついているような、ジューシーな味わいの「ピチピチピーチ」を楽しめる、この時期だけのコールドドリンクです。

こだわりポイント1)角切りピーチの入った「果肉入り ピーチゼリー」

角切りピーチ果肉がごろっと入った贅沢なピーチゼリー。

ぷるるんとしたゼリーの食感に加え、シャキッとした果肉の食感も楽しめます。

こだわりポイント2)山梨県産白桃&黄桃を楽しむ「ダブルピーチソース」

みずみずしい山梨県産白桃ソースと、濃厚な黄桃ソースをダブルで使用。

ベースティーと絡み合い、ひと口目から桃の風味が広がります。

こだわりポイント3)爽やかな風味「ジャスミングリーンティー」

ベースティーは、ジャスミンの花を混ぜて香りづけした、ゴンチャこだわりのジャスミングリーンティー。

爽やかな風味が、桃の味わいと絶妙にマッチしています。

桃開きくじ キャンペーン

応募期間:2024年7月4日(木)〜7月17日(水)

賞品:一桃賞「ピチピチピーチキャップ」、二桃賞「モバイルオーダートッピングクーポン」

参加方法:「ピチピチピーチ」のドリンクを1点購入につき「桃開きくじ」が1枚お配布されます

「ピチピチピーチ」の発売を記念し、「ピチピチピーチ」のドリンクを1点購入につき、数量限定で「桃開きくじ」が1枚配布されます。

一桃賞は「桃開き」のデザインが刺繍された夏にピッタリの「ピチピチピーチキャップ」、二桃賞はお得にトッピングが楽しめる「モバイルオーダートッピングクーポン」が当たります。

この機会に是非、「ピチピチピーチ」と「桃開きくじ」でゴンチャの“桃開き体験”をお楽しみください。ゴンチャ店頭でもクルーが「ピチピチピーチキャップ」をかぶって桃開きをお届けいたします。

※「ピチピチピーチキャップ」は購入店舗でのみくじと引き換えできます。店舗スタッフにお渡しください。

※期間中、会員IDごとに取得できる「モバイルオーダートッピングクーポン」は1つまでです。「モバイルオーダートッピングクーポン」は、パール、ナタデココ、アロエ、ミルクフォームトッピングが対象です

※無くなり次第終了です

2023年に発売された「ぎゅぎゅっとピーチ」シリーズよりさらに約3倍のピーチ果肉が入った“桃感”たっぷりなコールドドリンク。

ゴンチャにて2024年7月4日より販売が開始される「ピチピチピーチ」シリーズの紹介でした☆

トロピカルリゾート気分が味わえるティーエード・ミルクティー・ソーダ!ゴンチャ「シトラス&パッション」 トロピカルリゾート気分が味わえるティーエード・ミルクティー・ソーダ!ゴンチャ「シトラス&パッション」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】約3倍果肉が入った“桃感”たっぷりなティーエード!ゴンチャ「ピチピチピーチ」 appeared first on Dtimes.