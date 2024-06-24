nana»á¤Î¥ª¥ê¥¥ã¥é¡Ö°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ê¤¹¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢Í½Ìó³«»Ï¡ª
¡Únana¥¤¥é¥¹¥È¡Ø°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ê¤¹¡Ù¡Û
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§6·î24Æü11»þ～8·î23Æü
2025Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§29,700±ß
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§6·î24Æü11»þ～8·î23Æü
2025Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§29,700±ß
¡¡¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Önana¥¤¥é¥¹¥È¡Ø°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ê¤¹¡Ù¡×¤ò2025Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï6·î24Æü11»þ～8·î23Æü¡£²Á³Ê¤Ï29,700±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦nana»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ê¤¹¡×¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Âç¤¤Ê»±¤ä¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿È±¤ÎÌÓ¤Ë¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀºÌ©¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Önana¥¤¥é¥¹¥È¡Ø°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ê¤¹¡Ù¡×¾ÜºÙ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó290mm ÁÇºà¡§ATBC-PVC¡¢ABS
(C)nana