¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡¢Åë¾è¼êÂ³¤ÄùÀÚ»þ´Ö¤òÅý°ì¡¡½ÐÈ¯60Ê¬Á°¤Ë
¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢Á´¶õ¹Á¤ÇÅë¾è¼êÂ³¤Äù¤áÀÚ¤ê»þ´Ö¤ò½ÐÈ¯60Ê¬Á°¤ËÅý°ì¤¹¤ë¡£6·î25Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Äê»þ±¿¹Ò¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤ò30Ê¬±äÄ¹¤·¡¢½ÐÈ¯60Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¡£
Îã³°¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¶õ¹ÁÅö¶É¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê½ÐÈ¯60Ê¬Á°¤«¤é40Ê¬Á°¤Þ¤Ç°Û¤Ê¤ëÀßÄê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥éÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê½ÐÈ¯70Ê¬Á°¡¢¥Ï¥Î¥¤¤È¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¶õ¹ÁÅö¶É¤Î»Ø¼¨¤è¤ê½ÐÈ¯50Ê¬Á°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£