¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¡©¡×Red Velvet¤Î¿·¶ÊMV¤¬¡È·ãÉÝ¡ÉÌ¾ºî¥Û¥é¡¼¤À¤ÈÏÃÂê
¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡É¤ò·Þ¤¨¤¿Red Velvet¤Î¿·¶Ê¤¬²¿¤ä¤éÉÔ²º¤é¤·¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥É¥Ù¥ë¡¦¥¸¥ç¥¤¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¡ÖÀ¸ÂÈþµÓ¡×
Red Velvet¤ÏËÜÆü¡Ê6·î24Æü¡Ë18»þ¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCosmic¡Ù¤ò³Æ¼ï²»³Ú¥µ¥¤¥È¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Æ±Ì¾¤Î¥ê¡¼¥É¶ÊMV¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
º£ºî¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¡ØCosmic¡Ù¤ò´Þ¤á¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ËÅÁ¤¨¤ëRed Velvet¤Î¿¿¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿·×6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµ±¤«¤»¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¡ØCosmic¡Ù¤Ï¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿À±¤À¤Ã¤¿»ä¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿Î¹¹Ô¼Ô¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤È±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢±§Ãè¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¸Â¤Î°¦¤ò³Ø¤ÖÆ¸ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¡£Red Velvet¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¡¢Îö¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤È¥í¥Þ¥ó¤Î´¶¾ð¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Æ±¶Ê¤ÎMV¤¬¡ÈÉÔ²º¡É¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀèÎ©¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¡¢¡È¤¢¤ë¥Û¥é¡¼¡É±Ç²è¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï¥¢¥ê¡¦¥¢¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¡Ù¡Ê20¡Ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸°ì¹Ô¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î±üÃÏ¤ÎÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë90Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î½Ëº×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¡È¶²¤í¤·¤¤½ÐÍè»ö¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£¡Ö¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¡×¤Ï²Æ»ê¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ÇòÌë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§»È¤¤¤Ç¡ÈÌÀ¤ë¤¤¥Û¥é¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¼ÂºÝ¡ØCosmic¡Ù¤ÎMV¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤Æüº¹¤·¤Î²¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ö¤Î´§¤ÈÇò¤¤°áÉþ¤òÃå¾²¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡È²Ö¤ÎÌÜ¡É¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Îºî¶Ê¥Á¡¼¥àMoonshine¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²¿¤é¤«¤Î´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¤È»Ç¤¨¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö¥ì¥É¥Ù¥ë¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤MV¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¡Ö¥ì¥É¥Ù¥ë¼ç±é¤Î¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¤À¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢ÉÝ¤µ¤È´üÂÔ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô³ÎÇ§¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ªRed Velvet¤ÏËÜÆü17»þ¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡¢TikTok¡¢Weverse¤Ê¤É¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î·×²è¤âÌÀ¤«¤¹Í½Äê¤À¡£