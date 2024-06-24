³Ê²¼¤ËÇÔÀï¢ª¥é¥±¥Ã¥ÈÇË²õ¡õ°®¼êµñÈÝ¤Ç±ê¾å¤Î´Ú¹ñ¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø ÅìµþÂç²ñ¤Ï1²óÀïÉé¤±
²áµî¤Ë¥é¥±¥Ã¥ÈÇË²õ¡¢°®¼êµñÈÝ¤Ê¤É¤Î¡ÈÈó¥Þ¥Ê¡¼¡É¹ÔÆ°¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿´Ú¹ñÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¡Ê26¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°367°Ì¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¡¢³Ê²¼¤ËÇÔ¤ì·ãÅÜ¤Î¥é¥±¥Ã¥ÈÇË²õ
¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¤Ï6·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¼«Ê¬¤¬2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Íè¤ë7·î26Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¡¢ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê37¡¢Æ±2°Ì¡Ë¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ê¥À¥ë¡Ê38¡¢Æ±258°Ì¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê34¡¢Æ±399°Ì¡Ë¤Ê¤É¤Î½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¿·À¸¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¡Ê21¡¢Æ±3°Ì¡Ë¤ÈÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¸ÞÎØ¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò´ð½à¤Ë·è¤Þ¤ë¡£¾å°Ì56¿Í¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°ì¤Ä¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤Ä¤ºÇÂç4¿Í¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï367°Ì¤À¤¬¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¤ÏÁ°²ó¤Î2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¥é¥±¥Ã¥ÈÇË²õ¡É¤ÇÊªµÄ¾ú¤·¤¿¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦
¤½¤ó¤Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÈó¥Þ¥Ê¡¼¡É¹ÔÆ°¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Åö»þ¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç³Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¤Ï»î¹çÄ¾¸å¡¢ÅÜ¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼«¿È¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤òÇË²õ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¥Ù¥ó¥Á¤â¿ô²ó²¥¤ë¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Áê¼êÁª¼ê¤¬°®¼ê¤òµá¤á¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¤Ï¤³¤ì¤òÌµ»ë¤·¡¢¿³È½¤È¤â°®¼ê¤ò¤»¤º¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Á¥³¡¼¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¿¶¤«¤é¡¢ºÇ¹â52°Ì¤À¤Ã¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï°ì»þ600°Ì·÷¤Þ¤Ç½ç°Ì¤¬¥À¥¦¥ó¡£
Æ±´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤«¤é¸òºÝ¤·¤¿K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Wonder Girls½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥æ¥Ó¥ó¡Ê34¡Ë¤ÈÆ±Ç¯10·î¤ËÇË¶É¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÁû¡¹¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Ç¯3·î¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢5·î¤ÎÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥óÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¤Ï1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£