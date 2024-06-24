¥Ñ¡¼¥È¶Ð¤á¤Î52ºÐ½÷À¡¢Àä¶ç¡ÄÇ¯¼ý800Ëü±ß¡¦54ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÉ×¤ÎÀÂµî¢ªÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î°äÂ²Ç¯¶â³Û¡×¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
É×¤òË´¤¯¤·¤¿ºÊ¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¡£¤·¤«¤·¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤³¤Ï¤Þ¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°æÆâµÁÅµCFP¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤ÂÓÇ¯¼ý900Ëü±ß¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡ÄÉ×µÞÀÂ¸å¤Î¡Ö°äÂ²Ç¯¶â³Û¡×¤Ë¾×·â
52ºÐ¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢2ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý800Ëü±ß¤ÇÆ¯¤¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤Ï100Ëü±ß¤Û¤É¡£À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï¹ç·×Ç¯¼ý900Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¡¹¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è¤ËÉÔ¼«Í³¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÙÆü¤Ï²ÈÂ²¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢É×¤¬ÆÍÁ³µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤¬²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ë»×¤ï¤ºÀä¶ç¡£É×¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Î¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔ°Â¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸åÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¤¿ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ä¥Æ¤òÍê¤ê¡¢¤ª¶â¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂ²Ç¯¶â¤ÏÌó150Ëü±ß¡Ä¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡¢Ç¯¼ý¤Ï¡Ö3Ê¬¤Î1¡×°Ê²¼¤Ë
ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç°äÂ²Ç¯¶â¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¤ÏÇ¯´Ö150Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¶â³Û¤Ï¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶âÌó90Ëü±ß¤ËÌó60Ëü±ß¤ÎÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤¿¹ç·×³Û¤Ç¤¹¡£
É×¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢É×¤ÎÇ¯¼ý800Ëü±ß¤òÍê¤ê¤ËÀ¸³è¤·¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¸³è¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡£¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ100Ëü±ß¤òÂ¤·¤Æ¤âÇ¯¼ý¤ÏÌó250Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3Ê¬¤Î1¤Û¤É¤È¡¢¶ËÃ¼¤Ë¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡£ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤ÏÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
FP¤¬ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¾¶á¤Î¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢65ºÐ¤«¤é¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï70Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï10Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
65ºÐ¤«¤é¤ÏÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶âÁêÅö³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï80Ëü±ß¡Ê90Ëü±ß¡Ý10Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢65ºÐ°Ê¹ßÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¶â³Û¤Ï160Ëü±ß¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â70Ëü±ß¡ÜÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â10Ëü±ß¡Ü°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â80Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë65ºÐ¤Þ¤Ç¤¢¤È13Ç¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é10Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ¸³è¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉÔ°Â¤Ç¤¹¤·¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Ë¤Ï¶ËÎÏÍê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ÏÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ò½±¤¦Èá·à¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ù½ÐÌÌ¤Ç¤âÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ýÆþ¸º¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡ÖÉéÃ´Áý¡×¤Î¥ï¥±
É×¤Î»à¸å¡¢¼ýÆþ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ù½ÐÌÌ¤Ç¤âÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤À¤Ã¤¿ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÂè1¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤¬¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·î³Û¤Ï1Ëü6,980±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¾å¤Ï¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇËè·îÇ¼ÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊÝ¸±ÎÁÌÈ½ü¤Î¿½ÀÁ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼ÉÕ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¡¢¾Íè¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤¬Á°½Ò¤Î70Ëü±ß¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤¬¡Ä
Äê³Û¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¨¤ÐÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÌÈ½ü¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤¬¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐºö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Ì¤²ÃÆþ¤Î¾ì¹ç¤ÏÄê³Û¤Ç¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤ì¤ÐµëÍ¿¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¤Ë±þ¤¸¤¿¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿¤¬Äã¤¤¤È¤¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤â°Â¤¯ºÑ¤ß¡¢¾ºµë¤¹¤ì¤ÐÊÝ¸±ÎÁ¤â¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤â60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬¡ÖÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¡×¤È·×»»¤µ¤ì¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï3¹æ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö¼õ¤±¼è¤ì¤ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤È¡¢¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÁêÅö¤¹¤ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸½¾õ10Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬20Ëü±ßÁý¤¨¤Æ30Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º¹³Û»Ùµë¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï80Ëü±ß¤«¤é20Ëü±ß¸º¤Ã¤Æ60Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢65ºÐ»þÅÀ¤Ç°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤äÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º65ºÐ¤«¤é¼õµë³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶ÐÌ³»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬µëÍ¿¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µëÍ¿¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òÃùÃß¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤òºî¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°äÂ²Ç¯¶â¤Ïºß¿¦Ãæ¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä´À°¡¦¸º³Û¤Ï¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈÆ±»þ¤Ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤â²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ç²ñ¼Ò¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë½ýÉÂ¼êÅö¶â¤â¼õ¤±¤é¤ì¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤Ç¶ÐÌ³»þ´Ö¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¡Ö²þÀµ¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤éÈ÷¤¨¤ë
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²þÀµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿º£¸å¤â²þÀµ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþµÁÌ³¤¬20ºÐ¤«¤é60ºÐÌ¤Ëþ¤Î40Ç¯´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤ò20ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤Î45Ç¯¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°äÂ²Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤âµÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤Ë¤â·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾Íè¤Î²þÀµ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢¼«¿È¤Ë±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤Ê¹àÌÜ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤áÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°æÆâ µÁÅµ
CFP
³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤³¤Ï¤Þ¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌò