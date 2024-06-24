¥Ò¥«¥¥ó¤¬¥Ò¥«¥»¥ó¤Ë¡ª¡¡¡ÈÀèÇÚ¡É¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤È¡ØFFXIV¡Ù¿·TVCM¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯7·î2Æü¤ËºÇ¿·³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV: ²«¶â¤Î¥ì¥¬¥·ー¡Ê°Ê²¼¡¢²«¶â¤Î¥ì¥¬¥·ー¡Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±6·î24Æü¤è¤ê¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ò¥«¥¥ó¤È¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¥·¥êー¥º¡Ö¥Ò¥«¥¥ó¡¢¥Ò¥«¥»¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥ï¥ì¥³¤Ë¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Ò¥«¥¥ó¤¬¥²ー¥àÆâ³°¤Ç¡ØFFXIV¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡¥Æ¥ì¥ÓCM¥·¥êー¥º¡Ö¥Ò¥«¥¥ó¡¢¥Ò¥«¥»¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ï¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ò¥«¥¥ó¤¬¡¢Í§¿Í¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤È¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV¡Ê°Ê²¼¡¢FFXIV¡Ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤ÆÀ©ºî¡£
¡¡¡ØFFXIV¡Ù¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÄÌ¾Î¡¦¸÷¤ÎÀï»Î¡¢Î¬¤·¤Æ¡Ö¥Ò¥«¥»¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤â¡Ö¥Ò¥«¥»¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤äÇ®¶¸¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Á´3ÊÓ¤Î¤¦¤ÁºÇ½é¤Î¡Ö¥Ï¥íー¡¢¥Ò¥«¥»¥ó¤Ç¤¹¡×ÊÓ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¥Ò¥«¥¥ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤È¥²ー¥àÆâ¤Ç½Ð²ñ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¡ØFFXIV¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¥Ò¥«¥»¥ó¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤ä¤é¤ì¤¿¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶¯Å¨¡Ö¥·¥ô¥¡¡×¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤àÍÍ»Ò¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤À¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ò¥«¥»¥ó¤¿¤Á¤È²Æ¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢7·î1Æü¤è¤êJRÅìÆüËÜ11Ï©Àþ¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âËÜCM¤òÊü±Ç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ ¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤Ç¤Î²°³°¹¹ð¤ä¡¢X¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¤òÅ¸³«Ãæ¤À¡£
¢£¥Ò¥«¥¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡º£²ó¡¢CM¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤È°ì½ï¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢³ØÀ¸¤Îº¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ØFF¡ÙºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤Ï´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡ª¡¡ CM»£±Æ¡¢2¿Í¤Ç¤¿¤À³Ú¤·¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV¡ÙÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤ò¥Ò¥«¥»¥ó¡Ê¸÷¤ÎÀï»Î¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤«¤é¥É¤Ï¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV¡Ù¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡¡¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¥²ー¥àÆâ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ð¥¿ー¤¬CM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤¬¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¥²ー¥à¡¢¡ØFF14¡Ù¤¼¤ÒÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë