Î¾ÊÅ²¼¡¡¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ø¤´½ÐÈ¯¡Ä¡È»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡É¤â½é¤á¤Æ¤ªÆó¿Í¤ÇË¬ÌäÍ½Äê
6·î22Æü¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ±Ñ¹ñ¤ØÎ¹Î©¤¿¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¡£¤´½ÐÈ¯¤Þ¤¨¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÊÅ²¼¤Ï¡¢¸Î¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤ä¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î±Ñ¹ñ¤´Ë¬Ìä¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤ÏË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏÎ¾ÊÅ²¼¤¬³Ø¤Ð¤ì¤¿¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Æ²í»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Þ¡¼¥È¥ó¡¦¥³¥ì¥Ã¥¸¤ä¥Ù¥¤¥ê¥ª¥ë¡¦¥³¥ì¥Ã¥¸¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢»ÔÆâ¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤ËÊú¤¤¤Æ½ÐÈ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£