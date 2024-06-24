ÀìÂç¾¾¸Í¤Î±óÀ¬»ö¾ð¡Ä»ä¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡ÖÀéÍÕ¸©°Ê³°¡¢´ØÅì·÷Æâ¡×¤Î³Ø¹»¤È¤·¤«Îý½¬»î¹ç¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ú»ý´Ý½¤°ì 76ºÐÌ¾¾¤Î¹â¹»ÌîµåÏÀ¡Û
¡Ú»ý´Ý½¤°ì 76ºÐÌ¾¾¤Î¹â¹»ÌîµåÏÀ¡Û#40
¡Ú»ý´Ý´ÆÆÄ¡ÛÎãÇ¯¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇß±«Æþ¤ê¤¬ÀìÂç¾¾¸Í¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤½¤¦¤ÊÍýÍ³¡Ä²Æ¤ÎÀéÍÕ¸©Âç²ñ³«Ëë¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¥«·î
¡¡7·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÀéÍÕÂç²ñ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÂç¾¾¸Í¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½éÀï¤Ï13Æü¡¢ÇðÎÍÂÐ°ëÊÕ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½Õµ¨´ØÅìÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡¢ÅÚÆü¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÎý½¬»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£6·î¾å½Ü¤Ï´ØÅìÂè°ì¡¢¶Í¸÷³Ø±à¤òÀìÂç¾¾¸Í¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¾·¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¹»¤Ë½Ð¸þ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤Ï1Çñ2Æü¤Ç·²ÇÏ¸©¤Î·òÂç¹âºê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤òÂÎ´¶¡£¤Þ¤¿¡¢22Æü¡¢23Æü¤ÏÊ¡Åç¸©¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤¢¤ë·ø¼é¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤Ê¤É¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ðËÜÅª¤ËÎý½¬»î¹ç¤Ï¸©³°¤Î³Ø¹»¤È¤·¤«¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¼ê¤ÎÆâ¤Ï±£¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤ÏÎý½¬»î¹ç¸å¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Ë¤â½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤À»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ß¤¤¤Ë±óÎ¸¤Ê¤¯»ØÅ¦¤·¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿¤Î1Ëç¤·¤«¤Ê¤¤¹Ã»Ò±àÀÚÉä¤òÁè¤¦¸©Æâ¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤È¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±óÀ¬¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤Ï²ÆÂç²ñ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤½¤¦¤Ê22¡¢23¿Í¤Û¤É¡£Á°½Ò¤·¤¿·²ÇÏ¸©±óÀ¬¤ÎºÝ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï³Ø¹»½êÍ¤Î¥Ð¥¹¡¢»ä¤Ï¼Ö°ÜÆ°¤Ç¸½ÃÏ½¸¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ËÂè1»î¹ç¤Ï9»þÈ¾¤´¤í¡¢Âè2»î¹ç¤Ï12»þÈ¾¡Á13»þ³«»Ï¤Ç¡¢1Æü2»î¹ç¡¢ÅÚÆü¤Ç·×4»î¹ç¤Ç¤¹¡£½ÉÇñÀè¤Î¼êÇÛ¤ÏÉôÄ¹¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂçÍá¾ì¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÂç¾¾¸Í¤Ï1²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿ÁíÈñÍÑ¤ò»²²Ã¼Ô¤Ç³ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·²ÇÏ¸©±óÀ¬¤ÎÁª¼êÉéÃ´¤Ï1¿Í1Ëü±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ê±óÀ¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Þ¤»¤ó¡£´ØÅì·÷¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â¹»¤ÎÉô³èÆ°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡±óÀ¬¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤â¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¤È¤ÏÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Éå¤é¤º¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤ä¡¢µÞ·ã¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤«¤é²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£Í±Í½¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬ÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ý´Ý½¤°ì¡¿Àì½¤Âç¾¾¸Í ÌîµåÉô´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¤ÏÀìÂç¾¾¸Í¤Î»ý´Ý½¤°ì´ÆÆÄ¤È¸µ²£ÉÍ¹â¹»ÌîµåÉôÉôÄ¹¤Î¾®ÁÒÀ¶°ìÏº»á¤Î¥³¥é¥à¤òËè½µ¸ò¸ß¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·ÇºÜ¤«¤éÌó1¥«·î¤ÇÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄê¸ø³«¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£