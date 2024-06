バンダイの「ガシャポン」シリーズに、ライオンの人気製品をミニチュアチャーム化した「ライオン株式会社 ミニチュアチャーム」が登場。

おなじみのハンドソープやメディカルケア用品をミニチュア化した、全6種類がガシャポン自販機シリーズにて発売にて発売します!

バンダイ ガシャポン「ライオン株式会社 ミニチュアチャーム」

発売予定:2024年6月第4週より順次

価格:1回 300円(税込)

種類:全6種

サイズ:全高約13mm〜40mm

対象年齢:15歳以上

販売場所:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズ

発売元:バンダイ

バンダイのミニチュアトイ「ガシャポン」に、ライオンが製造、販売するハンドソープやメディカルケア用品などをミニチュア化した「ライオン株式会社 ミニチュアチャーム」が登場。

ライオンが展開する、TVCMでもおなじみのハンドソープやメディカルケア用品など全6種が、全高約13〜40ミリのサイズでミニチュア化されています。

製品のロゴやライオンのキャラクター「ライオンちゃん」がデザインされたプレート付きの、Wチャーム仕様です!

キレイキレイ

ライオンが展開する薬用泡ハンドソープの「キレイキレイ」をミニチュア化。

丸みのあるボトルやポンプを再現したフィギュアと一緒に、「キレイキレイ」ロゴの入ったチャームも付いています☆

CHARMY Magica 酵素+ オレンジの香り

台所用洗剤「CHARMY Magica 酵素+ オレンジの香り」のスリムなボトルをミニチュアで再現。

パッケージの商品説明もミニチュアサイズで記載されています。

ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス

お風呂用洗剤「ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス」は特徴的なボトル形状がポイント。

ボールチェーン付きなので、キーホルダーのように使うこともできます!

バファリンA

ハンドソープや洗剤のほか、解熱鎮痛薬「バファリンA」もラインナップ。

製品ロゴやパッケージデザインを再現しつつ、「ミニチュアチャーム」の表記も入っています☆

NANOX one スタンダード

ライオンの衣料用洗剤からは「NANOX one スタンダード」がミニチュアチャームに登場。

製品の特徴表記はもちろん、キャップ部分の形状も再現されています。

サイコロ

トーク番組で使われていたサイコロは、「ライオンちゃん」のプレート付き。

お題シールが付属しており、自由にカスタマイズして楽しめます!

TVCMでもおなじみのハンドソープや洗剤を再現したミニチュアチャーム。

バンダイのガシャポン「ライオン株式会社 ミニチュアチャーム」は、2024年6月第4週から順次、発売予定です!

プリンやアイスなど人気スイーツを完全再現!バンダイ ガシャポン「オハヨー乳業ミニチュアチャーム」 プリンやアイスなど人気スイーツを完全再現!バンダイ ガシャポン「オハヨー乳業ミニチュアチャーム」 続きを見る

傘やペットボトルに付けられる!バンダイ ガシャポン『ディズニープリンセス/アナと雪の女王 めじるしアクセサリー』 傘やペットボトルに付けられる!バンダイ ガシャポン『ディズニープリンセス/アナと雪の女王 めじるしアクセサリー』 続きを見る

※全ての商品にボールチェーンが付属します

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハンドソープや洗剤、解熱剤を丁寧に造形!バンダイ ガシャポン「ライオン株式会社 ミニチュアチャーム」 appeared first on Dtimes.