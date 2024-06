世界を旅するサブレ缶「サブレミシェル」を精巧に再現した、バンダイのガシャポン「サブレミシェル ミニチュアチャーム」が登場。

かわいらしいデザインでギフトとしても大人気な「サブレミシェル」が、バンダイの「ガシャポン」シリーズに初めてラインナップされます!

バンダイ ガシャポン「サブレミシェル ミニチュアチャーム」

発売予定:2024年6月第4週より順次

価格:1回 300円(税込)

種類:全6種

対象年齢:15歳以上

販売場所:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

発売元:バンダイ

ガトーミシェルが展開する「サブレミシェル」をミニチュア化した「サブレミシェル ミニチュアチャーム」が、バンダイのガシャポンに登場します。

世界を旅するサブレ缶「サブレミシェル」の人気スイーツ「ヴォヤージュサブレ」や「ケーキサブレ」から、6種を全高約30〜35ミリのミニチュアチャームで再現。

サブレミシェルのブランドを象徴するメイン商品「ヴォヤージュサブレ」は、美しい花々や景色、食べ物など大切な旅の思い出を可愛らしい缶にギュッと詰め込んだカプセルトイです。

サブレミシェルで人気No.1の「ケーキサブレ」は、まるでショートケーキのような愛らしさ!

それぞれのかわいらしい缶のデザインはもちろん、蓋を開けると中にサブレがぎっしり詰まっている様子まで精巧に再現されています☆

ケーキサブレ ホワイト

フリーズドライの苺とホワイトチョココーティングされたサブレ、バター&苺のシンプルな型抜きサブレ3種が詰まった「ケーキサブレ ホワイト」

おひさまの下、ピクニック気分で味わいたくなるハッピーなサブレが、ミニチュアサイズで表現されています!

ケーキサブレ スイート

「ケーキサブレ スイート」は、スイートチョコレートでコーティングしたサブレに、フリーズドライの苺をトッピング。

チョコの甘さと苺の酸味が伝わってくるような、かわいらしいデザインが特徴です。

実物の「ケーキサブレ スイート」と並べて飾っても、身に着けてもかわいいサイズ感でミニチュアになっています☆

ヴォヤージュサブレ パリ

凱旋門やすてきなお店が軒を連ねるシャンゼリゼ通りをはじめ、芸術の都「パリ」は見どころ満載。

ワイングラスやエッフェル塔など、パリの素敵を詰め込んだ華やかなサブレの詰め合わせ「ヴォヤージュサブレ パリ」が精巧に再現されています。

ヴォヤージュサブレ 日本

「ヴォヤージュサブレ 日本」は世界の人々が訪れる大都市・東京がテーマ。

現代的な高層ビルに新幹線、富士山など、日本らしいサブレがアソートされています。

また、蓋に描かれた雷門や桜のイラストも、日本らしさを感じられるデザインです。

ヴォヤージュサブレ オランダ

どこまでも続く赤や黄色のチューリップ畑に、小鳥がさえずる空にと丘の向こうにはかわいい風車が見える「ヴォヤージュサブレ オランダ」

オランダのどこかにある、のどかな花畑の情景がサブレにして詰め合わせてあります。

蓋に描かれたチューリップが色鮮やかなデザインの缶もポイントです!

ヴォヤージュサブレ ニューヨーク

世界の最先端を行く街・ニューヨークを表現した「ヴォヤージュサブレ ニューヨーク」

自由の女神やハンバーガーなどのかわいらしいサブレも、ミニチュアで再現されています。

缶は旅の思い出が沢山つまった、ホットスポットのデザインです!

ギフトでも大人気のサブレ缶を精巧に再現したミニチュアチャーム。

バンダイのガシャポン「サブレミシェル ミニチュアチャーム」は2024年6月第4週から順次、発売予定です!

