¥³¥Î¥ß¥ä ½ÐÅ¹¤È¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼²½¤ò¿ä¿Ê ¡Ö½¾¶È°÷¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤ò¡×°òÆì¼ÒÄ¹
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥Î¥ß¥ä¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Î¼è°úÀè¤Ë¤è¤ë¥³¥Î¥ß¥ä²ñ¤ÎÁí²ñ¤¬12Æü¡¢¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ç³«¤«¤ì¡¢´Ø·¸¼ÔÌó500¿Í¤¬»²½¸¤·¤¿¡£
¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ã¤¿²ÃÆ£ÏÂÌï²ñÄ¹¡Ê²ÃÆ£»º¶È¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î¤³¤Î4Ç¯È¾¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ã¤·¤¤ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¥³¥Î¥ß¥ä¤Ï½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï100Å¹¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿¡£³°Éô´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÒÆâ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£°òÆì¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·°òÆì¾ïÌ³¤¬±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ÒÄ¹¤¬¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ï¢·È¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£»Ô¾ì´Ä¶¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤½¤ÎÏ¢·È¤ò¤É¤ì¤À¤±»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Áí²ñ¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿°òÆìÎ´»Ë¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£´ü¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤ËµþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤ÎNISHIYAMA¤¬±¿±Ä¤¹¤ë3Å¹ÊÞ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¥°¥ë¡¼¥×²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿´ôÉì¤Î¥¨¥¹¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¤ò¹çÊ»¤·¤¿¡£
¿·Å¹¤ÏºòÇ¯11·î¤ËÄá¶¶±ØÁ°Å¹¡ÊÂçºå»ÔÅìÀ®¶è¡Ë¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¾ëÀ¾Å¹¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¡Ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢8·î¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Àºæ¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹¡Êºæ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Î³«Å¹¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¤ËÃÜ»º¤Î¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢PC²½¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
°òÆì¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¶áµ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åì³¤¤Ç¤âÀµ·î3Æü´Ö¤ÎµÙ¤ß¤ò4Æü¤Ë¤·¤¿¤êÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤ê¤È¶ÈÌ³ÌÌ¤ò²þÁ±¤·¡¢½¾¶È°÷¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¡¢ÊªÎ®¤ä¸¶ÎÁ¹â¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢º£¸å¤âÎÏ¶¯¤¤»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£