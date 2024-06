ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤òÊú¤¨¤ëBABYMONSTER¡¢¸Ä¿Í¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¡ª¡ÈYG°õ¤Î¥µ¥Þ¡¼¥½¥ó¥°¡É¤Ë´üÂÔ´¶MAX¡ÚPHOTO¡Û

ガールズグループのBABYMONSTER(ベイビーモンスター)がカムバックを1週間後に控え、メンバー別のポスターを公開した。

【写真】“最愛の推し”女性アイドル版1位は、BABYMONSTERメンバー

所属事務所YGエンターテインメントは6月24日、公式ブログを通じてBABYMONSTERの個人ビジュアルフォト7種を相次いで公開した。雑誌のようなデザインで、メンバー7人のビジュアルとそれぞれの個性が盛り込まれたイメージだ。

ブラック・シルバーカラーのBABYMONSTERは、都会の夜景の下、圧倒的なオーラを見せつけた。ボールドなアクセサリーと強烈なメイクアップが都会的な雰囲気を完成させ、メンバーたちの力強い目力と節制されたポーズがシックな魅力を倍増させ、見る者を魅了した。

同時に、3種の英文のフレーズが好奇心を刺激した。新曲に対するヒントと見られる。それらのフレーズはファンの多様な推測を誘うと同時に、BABYMONSTER披露する音楽的な変身に対する期待感を高めた。

(画像提供=YGエンターテインメント)上からアサ、ラミ、アヒョン​​​​​​

(画像提供=YGエンターテインメント)上からチキータ、パリタ、ローラ、ルカ

BABYMONSTERの新しいデジタルシングル『FOREVER』は、来る7月1日0時にリリースされる。YGエンターテインメントを代表するプロデューサーチーム「CHOICE」を筆頭に、MASTA WU、BLVSHなど作家陣が力を合わせた。先立ってYGエンターテインメント側が「彼女たちだけの自由なエネルギーが溶け込んだ“YG印のサマーソング”になる」と予告していただけに、関心が集まる。

(画像提供=YGエンターテインメント)BABYMONSTER

なおBABYMONSTERは現在、初のファンミーティングツアー「[BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE] 」を展開中。ステージでの実力が好評を博し、ファンがグローバルに拡大しており、彼女たちの公式YouTubeチャンネルは登録者数が開設1年半で600万人を突破している。

◇BABYMONSTERとは?

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身(ラミ、ローラ、アヒョン)、タイ出身(パリタ、チキータ)、日本出身(ルカ、アサ)の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。