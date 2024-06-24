µá¿Í»ï¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ö·î¼ý50Ëü¡×¡Ö¼ê¼è¤ê30Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦µá¿Í¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¡©
µá¿ÍÉ¼¤ÎµëÍ¿¤È¼ÂºÝ¤ÎµëÍ¿¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
´ë¶È¤Ïµá¿ÍÉ¼¤ËºÎÍÑ»þ¤ÎµëÍ¿¤òµºÜ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ÎµëÍ¿¤À¤ÈÊç½¸¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎµëÍ¿¤è¤ê¹â¤¤³ÛÌÌ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öº¾µ½µá¿Í¡×¤ÏË¡Î§°ãÈ¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ¨°ãË¡¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Ï¡¢µá¿ÍÉ¼¤ËÄó¼¨¤·¤¿¶â³Û¤ò²¼²ó¤ëµëÍ¿¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ºÎÍÑÌÌÀÜ»þ¤äÆþ¼Ò»þ¤ËµëÍ¿¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡Ö»öÁ°ÀâÌÀ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙµá¿ÍÉ¼¤ÎµëÍ¿¤Ï¤«¤µÁý¤·¤ò¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡×¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ë¾ò·ï¤È°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¡Öº¾µ½µá¿Í¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏË¡Î§¤Ë¿¨¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«ÈùÌ¯¤Ê¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
ºÎÍÑÄÌÃÎ¤Î¸å¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤äÂà¿¦¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦°ìÅÙ¿¦¤òÃµ¤¹ÉÔ°Â¤ä¼ýÆþ¤Î¶õÇò¤òÈò¤±¤¿¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤ÏµÞ¤ÊµëÍ¿¤ÎÊÑ¹¹¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤â¹ç°Õ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢µá¿¦³èÆ°¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢µá¿ÍÉ¼¤ÎµëÍ¿¤ÎµºÜÊýË¡¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÎÍÑÌÌÀÜ»þ¤Ë¤ÏµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯³ÎÇ§¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
µá¿ÍÉ¼¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Õ¥ìー¥º
ËÜ¹à¤Ç¤Ï¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿µëÍ¿¤ÈºÎÍÑ¸å¤ÎµëÍ¿¤¬°Û¤Ê¤ëµá¿ÍÉ¼¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥Õ¥ìー¥º¤ò3ÅÀ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£É½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤ºµëÍ¿¤Î°ú¤²¼¤²¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸«¹þ¤ß
µá¿ÍÉ¼¤ÎµëÍ¿Íó¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¸«¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙµëÍ¿¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ï¡¢ºÎÍÑÌÌÀÜ»þ¤ä»îÍÑ´ü´ÖÃæ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¸«¤Æ¡¢»Ùµë¤¹¤Ù¤µëÍ¿¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇ½é¤«¤éµëÍ¿¤ò²¼¤²¤ëÁ°Äó¤Ç¡Ö¸«¹þ¤ß¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µá¿ÍÉ¼¤Ë¡Ö¸«¹þ¤ß¡×¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙµëÍ¿¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ÇÄê»Ä¶ÈÂå´Þ¤à
µá¿ÍÉ¼¤Î·îµë¤ÎÍó¤Ë¡Ö¸ÇÄê»Ä¶ÈÂå´Þ¤à¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢´ðËÜµë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê¶â³Û¤ÎµºÜ¤¬¤Ê¤¤µá¿Í¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¹â¤¤µëÍ¿¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï´ðËÜµë¤¬Äã¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµá¿Í¤ÏµëÍ¿ÆâÌõ¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙµëÍ¿³Û¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µá¿ÍÉ¼¤ÎµëÍ¿¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ï¡¢´ðËÜµë¤Î¶â³Û¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µá¿ÍÉ¼¤ÎµëÍ¿¤ÈºÎÍÑ¸å¤ÎµëÍ¿¤¬°ã¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½è
µá¿ÍÉ¼¤ÎµëÍ¿¤ÈºÎÍÑ¸å¤ÎµëÍ¿¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñ¼Ò¤ØÍýÍ³¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ñ¼ÒÂ¦¤¬µá¿ÍÉ¼¤ÎµëÍ¿¤È¼ÂºÝ¤ÎµëÍ¿¤¬°ã¤¦»ö¼Â¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³ÎÇ§¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÍè¤Ê¤é´ë¶È¤¬µëÍ¿¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÊýÅª¤ËµëÍ¿¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£µëÍ¿¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÑÆ°¤¹¤ë³ÛÌÌ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½½Ê¬¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¸å¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë
ºÎÍÑ»þ¤È¼ÂºÝ¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡Âè15¾ò2¹à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ï·ÀÌó¤òÂ¨ºÂ¤Ë²ò½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢·ÀÌó²ò½üÆü¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤Ëµ¢¶¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÎ¹Èñ¤ò´ë¶È¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÏ«Æ¯´ð½àË¡Âè15¾ò3¹à¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Åª¤Ê¹´Â«ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÁµá²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¢¿¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ç¤â¡¢ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
Àµ³Î¤ÊµëÍ¿¤Ï¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦
µá¿ÍÉ¼¤ÎµëÍ¿¤ÏºÎÍÑ¸å¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÎÍÑÌÌÀÜ»þ¤äÆþ¼ÒÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤ºµëÍ¿¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Àµ³Î¤ÊµëÍ¿¤Ï¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤ËÉ¬¤ºµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÎÍÑ»þ¤Ëµá¿ÍÉ¼¤ÎµëÍ¿¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤º¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤òº£°ìÅÙ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ e-GOVË¡Îá¸¡º÷ Ï«Æ¯´ð½àË¡
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ e-GOVË¡Îá¸¡º÷ ¿¦¶È°ÂÄêË¡
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï«Æ¯¶É¡¦¥Ï¥íー¥ïー¥¯ ¸ÇÄê»Ä¶ÈÂå ¤òÄÂ¶â¤Ë´Þ¤á¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ³Î¤«¤á¤è¤¦Ï«Æ¯¾ò·ï Q¡õA ¸ÛÍÑ·ÀÌó Q µá¿ÍÉ¼¤äµá¿Í¹¹ð¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿µëÎÁ¤ä¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¡¢ºÎÍÑÌÌÀÜ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¦°¦ÃÎÏ«Æ¯¶É¡¦¥Ï¥íー¥ïー¥¯ µá¿¦¼Ô¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µá¿ÍÆâÍÆ¤òÌÀ³Î¤ËµºÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー