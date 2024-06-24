¡ÚPHOTO¡ÛTREASURE¡¢³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤«¤éµ¢¹ñ
24Æü¸áÁ°¡¢TREASURE¤¬³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤«¤é´Ú¹ñ¤ØÆþ¹ñ¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦TREASURE¡¢ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKING KONG / REVERSE¡×¤ò8·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
¡¦aespa¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅöÆü¤Ë¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×½Ð±é¤¬·èÄê¡ªÅìÊý¿Àµ¯¡¢TREASURE¤é¤âÅÐ¾ì
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦TREASURE¡¢ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKING KONG / REVERSE¡×¤ò8·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
¡¦aespa¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅöÆü¤Ë¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×½Ð±é¤¬·èÄê¡ªÅìÊý¿Àµ¯¡¢TREASURE¤é¤âÅÐ¾ì