¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬·è¾¡T¿Ê½Ð¤ËË¾¤ß¡¢Éé½ý¼Ô½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â·àÅªÃÆ¤Ç¾¡Íø
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼²¤½£Áª¼ê¸¢¡ÊUEFA Euro 2024¡Ë¤Ï23Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ï1-0¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ë¾¡Íø¡£¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¡¼¥·¥å¡¦¥Ð¥ë¥¬¡ÊBarnabas Varga¡Ë¤ò¶²¤í¤·¤¤¤±¤¬¤Ç¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ü¥È¡ÊKevin Csoboth¡Ë¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à10Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¡¢¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¥Ð¥ë¥¬¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¡¢Ì£Êý¤ÎFK¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áê¼êGK¤äDF¤È¤È¤â¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤¢¤ª¤à¤±¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÏÄ¹¤¯ÃæÃÇ¤·¡¢¥Ð¥ë¥¬¤Ï¥·¡¼¥È¤Ç±£¤µ¤ì¤¿ÆâÂ¦¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊMLSZ¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Ð¥ë¥¬¤¬ÆÈ¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡ÊStuttgart¡Ë»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Á¥ç¥Ü¥È¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥¬¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÉé½ý¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¡£¥í¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥é¥¤¡ÊRoland Sallai¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ä¤ê15Ê¬¤«¤é20Ê¬¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤òÈà¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¼çÍ×Âç²ñ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤â¤¦1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬1-1¤Ç¥¹¥¤¥¹¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¤â2°Ì¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÏÂ¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¡¢³ÆÁÈ3°Ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë²÷¾¡¤ÇEURO16¶¯ ¥Ù¥ë¥®¡¼¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î°ì¾¡
¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú·ç¾ì¤ÎÊ©¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤È¥É¥í¡¼ ¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÇÔÂà EURO
¡¦¥Ô¥Ã¥Á¿¯Æþ¤Ç¥í¥Ê¥¦¥É¤È¼«»£¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Î¥ê¥¹¥¯·üÇ°
¡¡¥Ð¥ë¥¬¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¡¢Ì£Êý¤ÎFK¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áê¼êGK¤äDF¤È¤È¤â¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤¢¤ª¤à¤±¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÏÄ¹¤¯ÃæÃÇ¤·¡¢¥Ð¥ë¥¬¤Ï¥·¡¼¥È¤Ç±£¤µ¤ì¤¿ÆâÂ¦¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊMLSZ¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Ð¥ë¥¬¤¬ÆÈ¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡ÊStuttgart¡Ë»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¼çÍ×Âç²ñ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤â¤¦1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬1-1¤Ç¥¹¥¤¥¹¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¤â2°Ì¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÏÂ¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¡¢³ÆÁÈ3°Ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë²÷¾¡¤ÇEURO16¶¯ ¥Ù¥ë¥®¡¼¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î°ì¾¡
¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú·ç¾ì¤ÎÊ©¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤È¥É¥í¡¼ ¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÇÔÂà EURO
¡¦¥Ô¥Ã¥Á¿¯Æþ¤Ç¥í¥Ê¥¦¥É¤È¼«»£¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Î¥ê¥¹¥¯·üÇ°