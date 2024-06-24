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Microsoft confirms Project Natick underwater data center is no more - DCD
Microsoft shelves its underwater data center - Project Natick had fewer server failures compared to servers on land | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/desktops/servers/microsoft-shelves-its-underwater-data-center
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