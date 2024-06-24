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Meta is tagging real photos as 'Made with AI,' say photographers | TechCrunch
https://techcrunch.com/2024/06/21/meta-tagging-real-photos-made-with-ai/
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