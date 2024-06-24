Åìµþ¶â¡¡Àè½µËöNY¶âÀè¤Î²¼¤²¤¬½ÅÀÐ
Åìµþ»þ´Ö10:04¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªAPR 25·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á11948.00¡Ê-147.00¡¡-1.22%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAUG 24·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2333.80¡Ê+2.60¡¡+0.11%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
Àè½µËö¤Ï¥É¥ë¹â¤ò¼õ¤±¤Æ¶âÀè¤¬Âç¤¤¯²¼¤²¤¿¡£½µÌÀ¤±²¼¤²»ß¤Þ¤ê¤âÌá¤ê¤ÏÆß¤¯¡¢Åìµþ¶â¤ÏÆðÄ´minkabuPRESSÊÔ½¸Éô»³²¬ÏÂ²í
Åìµþ¶âÀèÊªAPR 25·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á11948.00¡Ê-147.00¡¡-1.22%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAUG 24·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2333.80¡Ê+2.60¡¡+0.11%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
Àè½µËö¤Ï¥É¥ë¹â¤ò¼õ¤±¤Æ¶âÀè¤¬Âç¤¤¯²¼¤²¤¿¡£½µÌÀ¤±²¼¤²»ß¤Þ¤ê¤âÌá¤ê¤ÏÆß¤¯¡¢Åìµþ¶â¤ÏÆðÄ´minkabuPRESSÊÔ½¸Éô»³²¬ÏÂ²í