¼Â¶·¤â»×¤ï¤º¡ÖÆþ¤ì¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Þ¤Ç£³¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡£Ì£Ð£Ç£Á¸ø¼°£Ø¤âÀä»¿
¡¡¡ÖÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦Á´ÊÆ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡¦ºÇ½ªÆü¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¥µ¥Ï¥ê¡¼£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡£²ÂÇº¹¤Î£²°Ì¤«¤é½Ð¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤¬£³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¡¢£±¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î£·£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÌ»»£´¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£²°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Î£±£·ÈÖ¥Ñ¡¼£³¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤Î£±£·£°¥ä¡¼¥É¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó±¦¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃÓ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥«¥Ã¥×¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£¶ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï±¦Êý¸þ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·°ì½Ö¥Ò¥ä¥ê¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó±¦¼êÁ°¤ËÍî¤Á¤Æ¤«¤é¾è¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ä¤äº¸¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¾¤¬¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¤Î¤ï¤º¤«£³¥»¥ó¥Áº¸¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤·¤¿£×£Ï£×£Ï£×¤Î¤Î¼Â¶·¥¢¥Ê¤¬»×¤ï¤º¡ÖÆþ¤ì¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ê£Ì£Ð£Ç£Á¡Ë¤Î¸ø¼°£Ø¤â¡Ö»³²¼ÈþÌ´Í¤¬£±£·ÈÖ¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤Å¤¤¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£