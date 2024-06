テイラー・スウィフトが日曜日(6月23日)、英国ロンドンで開いた公演に、交際中のNFL選手のトラヴィス・ケルシーがサプライズ出演した。ケルシー選手は、ショウ後半、最新アルバム『The Tortured Poets Department』の収録曲「I Can Do It With A Broken Heart」のパフォーマンスに参加。他のダンサー同様、モーニングスーツにシルクハット姿で登場し、ダンスを披露した。

彼は、現行のテイラーの<The Eras>ヨーロッパ・ツアーで度々、目撃されており、テイラーがインスタグラムに投稿した、金曜日(21日)のロンドン公演を観に訪れたウィリアムス皇太子とジョージ王子、シャーロット王女と撮影した写真にも入っていた。テイラーが、ケルシー選手が写った画像を自身のインスタグラムに投稿するのはこれが初めてだったと言われている。テイラーは、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで6月21〜23日に3夜連続でパフォーマンスした。<The Eras>ヨーロッパ・ツアーは今後、アイルランド、オランダ、スイス、イタリア、ドイツなどを周り、8月15〜20日に再びロンドン(ウェンブリー・スタジアム)での5公演で終了予定。<The Eras>ツアーはその後、10〜12月に北米で開催される。Ako Suzuki