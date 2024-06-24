¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1645¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×
¡Ú¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¡ÃÝÅÄÏÂÉ×¥â¥Ç¥ë¡¡¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Û¡ÊËÌ³¤Æ»¡¡¾¾ËÜÈË¡¡¸À¤¨¤Ê¤¤ºÐ¡Ë
ºÇ¶á¤Ï¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢1976Ç¯¤Ë»ÔÈÎ¤µ¤ì¤¿FTG-85¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡£
Åö»þ¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ÎÃÝÅÄÏÂÉ×¤µ¤ó¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¤¤¿»ÔÈÎÁ°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£76Ç¯¤Ë50ËÜ77Ç¯¤Ë150ËÜ¤ÎÀ¸»º¡£
¤³¤Î¥×¥í¥È¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¡¼¥¹¤Ï¥Ä¥¢¡¼»þ¤Î¥¹¥Æ¥ó¥·¥ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤ó¡©¤³¤Î¥®¥¿¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÃÝÅÄÏÂÉ×¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½Êª¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡ÖNEW YORK WOMAN SERENADE¡×¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤Ê¤¢¡£¡ÖSPINNING TOE-HOLD¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¥Ê¥·¤Ç¤Í¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê1¡ËÅê¹Æ¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡ÊÎã¡ËÉ¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼
¡¡¡ÊÎã¡Ë³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥ó¥Ð
¡Ê2¡Ë³Ú´ïÌ¾¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¡Ë
¡¡¡ÊÎã¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ó¡¼¥ó¡¡TB-1000
¡¡¡ÊÎã¡Ë¼«ºî¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¡¼êºî¤ê3¹æ
¡Ê3¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¡½êºß¡¡Ç¯Îð
¡¡¡ÊÎã¡ËÎý½¬·ù¤¤¤µ¤ó¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡21ºÐ
¡¡¡ÊÎã¡Ë»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡¡ËÌ¶èÀÖ±©»Ô¡¡XºÐ
¡Ê4¡ËÀâÌÀ¡¦¼«Ëý¥È¡¼¥¯
¡¡¢¨Ê¸¾ÏÎÌÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¿¤³¤À¤ï¤ê¡¿¼«Ëý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¼Ì¿¿
¡¡¢¨ºÇÂç5Ëç¤Þ¤Ç
¡ü±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
¢¡¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸