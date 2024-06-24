¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶Ã¤¡¡¥É¥ê¥¢¥ó¥Æ¥¹¡¦¥¨¥¯¥»¥ë¥µ³«²Ö¡¡¼ùÎð25Ç¯¤Ç¤Ä¤¤¤Ë
¡¡ÌôÍÑ¿¢Êª¤Ê¤É¤òºÏÇÝ¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¡Ö»³²Ê¿¢Êª»ñÎÁ´Û¡×¡ÊµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¡Ë¤Ç23Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸¶»º¤Î¿¢Êª¡Ö¥É¥ê¥¢¥ó¥Æ¥¹¡¦¥¨¥¯¥»¥ë¥µ¡×¤Î¸«³Ø²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¼ï¤òÆ±´Û¤Ë¿¢¤¨¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ùÎð25Ç¯¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ³«²Ö¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡ÛÉÔ»×µÄ¡Ä²°µ×Åç¤Î¾®¤µ¤Ê¿¢Êª
¡¡ÆüËÜ¿·Ìô¡ÊËÜ¼Ò¡¦Æ±»ÔÆî¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ±´Û¤Ï¡¢²óÃî¶î½üÌô¡Ö¥µ¥ó¥È¥Ë¥ó¡×¤ò´Þ¤à¡Ö¥ß¥Ö¥è¥â¥®¡×¤ÎºÏÇÝÍÑ¤Ë1934Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿»³²Ê»î¸³ÇÀ¾ì¤¬Á°¿È¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥³¡¼¥È°ìÌÌ¤è¤ê¤ä¤äÂç¤¤¤Ìó8000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢ÌôÍÑ¿¢Êª¤äÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ê¤É3000¼ïÄ¶¤òºÏÇÝ¡¦Å¸¼¨¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë¸«³Ø²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÛÄ¹¡Ö25Ç¯¤¿¤Ã¤Æ³«²Ö¡¢¿ÀÈëÅª¡×
¡¡¥É¥ê¥¢¥ó¥Æ¥¹¡¦¥¨¥¯¥»¥ë¥µ¤ÏÆ±´Û¤¬2000Ç¯º¢¤«¤éºÏÇÝ¡£ºòÇ¯5·îº¢¤ËÆÍÁ³¡¢²Ö·Ô¤ò¿¤Ð¤·½é¤á¡¢¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ËÃ£¤·¤¿º£Ç¯6·î¤Ë½é¤á¤Æ²Ö¤òºé¤«¤»¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¿¢Êª±à¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤¿¢Êª¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»³±º¹âÉ×´ÛÄ¹¡Ê63¡Ë¤¬Æ±¼Ò¤Î±è³×¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¸å¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¥Æ¥¹¡¦¥¨¥¯¥»¥ë¥µ¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£»³±º´ÛÄ¹¤Ï¡Ö25Ç¯¤¿¤Ã¤Æ²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¿ÀÈëÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¿¢Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÂçÅìÍ´µª¡Û