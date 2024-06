¢¡²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç¡È¥Ï¥ï¥¤ÂÎ´¶¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFUN! ALOHA! 2024 in YOKOHAMA¡×³«ºÅ

◆横浜赤レンガ倉庫で“ハワイ体感”イベント「FUN! ALOHA! 2024 in YOKOHAMA」開催横浜赤レンガ倉庫にて、ハワイイベント「FUN! ALOHA! 2024 in YOKOHAMA」が開催される。期間は、2024年7月12日(金)から15日(月・祝)まで。1881年、ハワイ国王・カラカウアが世界旅行の途中で横浜赤レンガ倉庫のある横浜港へ上陸して以来、140年にわたって深いつながりを作ってきた横浜とハワイ。初開催となる「FUN! ALOHA! 2024 in YOKOHAMA」で、横浜にいながらもリアルなハワイを体感してみて。

ハワイアングルメを堪能できるキッチンカーが出店会場にはキッチンカーが出店し、本場のハワイアングルメを提供。モチコチキン、ガーリックシュリンプ、ロコモコ、牛ステーキを詰合わせたボリューム満点のボックスや、創業23年の老舗ガーリックシュリンプ専門店「アフアフ(Ahuahu South Loco Style)」による本場の味を再現したガーリックシュリンプなどを味わえる。ハワイアンドーナツのマラサダもまた、外はカリッと、中はふわふわもちもちの食感に仕上げられたハワイアンドーナツのマラサダといったスイーツに加え、フレッシュレモンをたっぷりと絞りパッションフルーツペーストを混ぜ合わせたレモネードなど、ドリンクも豊富に販売される。ハワイを体感できるパフォーマンスにも注目さらにステージでは、フラダンスやウクレレのパフォーマンスを披露。さまざまな形でハワイを体感できるので、夏の日差しを感じる中、ぜひ横浜赤レンガ倉庫に足を運んでみては。