SEVENTEEN¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡ß¥¦¥©¥Ì¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î½éÆ°ÈÎÇäµÏ¿¤òºÆ¤Ó¹¹¿·¡ª¼«¤éÎ©¤Æ¤¿µÏ¿¤ò¾å²ó¤ë
¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡ß¥¦¥©¥Ì¡ÊSEVENTEEN¡Ë¤¬½éÆ°ÈÎÇä¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇú¥¤¥±¡×¥¦¥©¥Ì¤Î¡È¥á¥¬¥Í¡Ü¥¹¡¼¥Ä¡É
6·î24Æü¡¢´Ú¹ñCDÈÎÇä½¸·×¥µ¥¤¥È¤ÎHANTEO¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡ß¥¦¥©¥Ì¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØTHIS MAN¡Ù¤ÏÈ¯Çä½é½µ¤Ç78Ëü7046ËçÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ20Æü¡¢¡ØTHIS MAN¡Ù¤ÏÈ¯Çä4ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ69ËüËç°Ê¾å¤ÎÈÎÇäÎÌ¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ò¤¹¤Ç¤ËÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«¤éÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿·Á¤À¡£
¥ê¡¼¥É¶Ê¡ØLast night ¡ÊGuitar by Park Juwon¡Ë¡Ù¤Î¿Íµ¤¤âÇ®¤¤¡£Æ±¶Ê¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¡¢26¤ª¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎiTunes¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥ÉiTunes¥½¥ó¥°¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿Bugs¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢LINE MUISC¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âºÇ¾å°Ì·÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡ØTHIS MAN¡Ù¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í¤ÎÌ´¤ËÆ±¤¸¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Î¥½¥í¶Ê¡ØBeautiful Monster¡Ù¡¢¥¦¥©¥Ì¤Î¥½¥í¶Ê¡ØLeftover¡Ù¤Î·×3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ëSEVENTEEN¤Ï¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡È¥æ¥Í¥¹¥³ÀÄÇ¯¿ÆÁ±Âç»È¡É¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¡£26Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥æ¥Í¥¹¥³ËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤ëÇ¤Ì¿¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯10·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥æ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡£SEVENTEENÆâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤ËÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¸½ºß½êÂ°¤¹¤ëPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¡£¤â¤È¤â¤È·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ð¥ê¥¹¥¿¤äÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤òÌ´¸«¤ëÊ¿ËÞ¤Ê³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÀÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
¡þ¥¦¥©¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¥Ì¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥®¥¿¡¼¤ò½¬¤¦¤¿¤á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸«»ö¹ç³Ê¡£2015Ç¯¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äã²»¥Ü¥¤¥¹¤ÎÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¥é¥Ã¥×¡¢ÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï²¹¸ü¤ÇÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Î»ý¤Á¼ç¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÇÌ¥¤»¤ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÍÍ»Ò¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£