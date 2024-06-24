¥Ë¥Ã¥×¥ó¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¡ÖÅá¡×¤È¶¨¶È¡¢¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÙÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤òµ¯ÅÀ¤Ë´¥ÌÍ¤â°éÀ®¡¢Çä¾å¤Ï¿Ä¹
¥Ë¥Ã¥×¥ó¤Ï6·î20Æü¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ëŽ¥¥¹¥¿¥¸¥ªŽ¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºÆ·ú¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤ÎÅá(Âçºå»ÔËÌ¶è)¤È¤Î¶¨¶ÈÈ¯É½²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¡£
Î¾¼Ò¤Ï2022Ç¯10·î¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÌó20%¡¢´¥Áç¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÌó16%¿Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤âÅá¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ë¥Ã¥×¥ó¤ËÅÁ¤¨¡¢¥Ë¥Ã¥×¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¦¤Ë¡¢À®½Ï»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¹¥¿´ØÏ¢»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¡£24Ç¯ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ÎÇä¾åÌÜÉ¸¤Ï120²¯±ß¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥×¥ó¤ÎÁ°Äá½ÓºÈ¼ÒÄ¹¤È¡¢Åá¤Î¿¹²¬µ£CEO¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥×¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²ÈÄíÍÑ»Ô¾ì¤â»ö¶È¤ÎÃì¤Ë¤¹¤Ù¤¯¿¼¹Ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥¹¥¿´ØÏ¢¶È³¦¤ÏÀ®½Ï»Ô¾ì¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á°Äá¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤òÍý²ò¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Åá¤Î»Ù±ç¤¬²ò·èºö¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥Ã¥×¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°Ü¿¢¤·¤ÆÁÈ¿¥ÎÏ¤â¹â¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡×¤È¡¢¶¨¶È¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÏÃ¤¹¡£
ÁÈ¿¥²þ³×¤È¤·¤ÆËÜ¼Ò¤Ç¹¹ðŽ¥³«È¯Ž¥±Ä¶È¤Ê¤É¤ò½¸Ìó¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥¿¹ØÆþ¼Ô¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼è¤êÁÈ¤ß³«»Ï¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Ç¡¢¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤Ï20%(23Ç¯10·î¡Á24Ç¯5·î¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ)¿Ä¹¤·¤¿¡£´¥Áç¥Ñ¥¹¥¿¤Ï16%(24Ç¯3¡Á5·î¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ)¤Î¿Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¤â¤Á¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×¤¬È¯Çä¤«¤é2¥«·î¤Ç1,000Ëü¿©¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹×¸¥¤·¤¿¡£¥·¥§¥¢Î¨¤â³ÈÂç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åá¤Î¿¹²¬CEO¤Ï¡Ö´ë¶È¤¬¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òËÜµ¤¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢À®½Ï»Ô¾ì¤ä¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¿¹²¬CEO¤Ï¡Ö¶¥¹ç¤Î¾¦ÉÊ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢´ÊÊØÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¿©¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤ª¤¤¤·¤µ¡Ù¤ÎÄó°Æ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ø¤ª¤¤¤·¤µ¡Ù¡×¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤¤¤¿Äó°Æ¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿»Ô¾ì¤Ç¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SCI¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤ÏÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿»Ô¾ì¤Ë¤Æ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤Ê¤É¤Ç³Î¼Â¤Ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´¥Áç¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¤â¤Á¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡Ù¤òÅ¸³«¤·¡¢ÈÎÇä¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
º£¸å¤â»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤òÁÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿Ž¥´¥Áç¥Ñ¥¹¥¿´Þ¤á¤¿¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤ë¡£24Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾åÌÜÉ¸¤Ï120²¯±ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¾¤Î¼Ò°÷¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¥Á¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î°éÀ®¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Äá¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿·¾¦ÉÊ¤ä¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½½Ê¬¤ÊÄ´ºº¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬¤ò¤¿¤Æ¤Æ¼¡¤ÎÅ¸³«¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÒÎä¿©ÆüÊó2024Ç¯6·î24ÆüÉÕ¡Ó