¥á¥Ã¥«½äÎé¤Ç»à¼Ô1300¿ÍÄ¶¡¡Ç®Ãæ¾É¤¬¸¶°ø¤«¡¡17Æü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹51.8ÅÙ¤òµÏ¿
ÌÔ½ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÎÂç½äÎé¡Ö¥Ï¥Ã¥¸¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÊÝ·òÁê¤Ï´ü´ÖÃæ¤Ë1301¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥¸¡×¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢À¾Éô¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥á¥Ã¥«¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤ò¿ôÆü´Ö¤«¤±¤Æ½äÎé¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÎãÇ¯¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é200Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï14Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÊÝ·òÁê¤Ï23Æü¡¢´ü´ÖÃæ¤Î»à¼Ô¤¬1301¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¡¢¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¤Ë¤ÏºÇ¹âµ¤²¹51.8ÅÙ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÔ½ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢»à¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇ®Ãæ¾É¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½äÎé¤ËÉ¬Í×¤ÊÀµµ¬¤Î¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ·òÁê¤Ï¡¢»à¼Ô¤Î¤¦¤Á83¡ó¤¬Àµµ¬¤Î¥Ó¥¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢APÄÌ¿®¤Ï»à¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¸¥×¥ÈÀ¯ÉÜ¤Ï22Æü¡¢´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤ò´ë²è¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢16¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÌÈµö¤òÇíÃ¥¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£