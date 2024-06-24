¥Û¥ó¥À¤Î°Ò¿®¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÅÁ¤¨¤¿SUPER BOL D¡ìOR¤Î¼ÖÌ¾¡ª¡Ú¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Û¡Ê¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Ë
¥Û¥ó¥À¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹ー¥Ñー¥Ü¥ë¥Éー¥ë¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÍ³Íè¤ÏÆî¥Õ¥é¥ó¥¹ÃÏÃæ³¤±è´ß¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ë¶á¤¤¡¢¥Ýー¥ë¥ê¥«ー¥ë¡¦¥µー¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë24»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹Ì¾¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¡£
24»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÃæÀ¾Éô¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥µー¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ìー¥¹¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï½Õ¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¤È½©¤Î¥Ü¥ë¥Éー¥ë¤ÈÇ¯¤Ë2²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1970Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇÓµ¤¥¬¥¹µ¬À©¤Î¥Þ¥¹¥ーË¡¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë£²ÎØ¤Î³«È¯¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Úー¥¹¥À¥¦¥ó¡£
¤È¤¯¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢1969Ç¯¤ËCB750¥Õ¥©¥¢¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤¬³«È¯¤Ç¤¤º¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç±äÌ¿¤¹¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£
¤½¤ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤«¥¤¥áー¥¸ÀïÎ¬¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬RCB1000¤È¤¤¤¦CB750¤òDOHC²½¤·¤¿¥ïー¥¯¥¹¥Þ¥·¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤òÅ¾Àï¤¹¤ëÂÑµ×Áª¼ê¸¢¤ä¡¢±Ñ¹ñ¤ÎT.T,¥ìー¥¹¤Ç4µ¤Åû¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤¤¿¥«¥ï¥µ¥¤ä¥¹¥º¥¤À¤±¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Þ¤¤¤È¡¢ÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÍ¥¾¡¤¹¤ëÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÅö»þ¤ÎCB750FII¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Z1¤äGS750¤Ë¤«¤Ê¤ê¥Ò¥±¤ò¤È¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¡£¤·¤«¤·¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÏRCB¤Î³èÌö¤Ë¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¡¢°Õµ¤¤òÍÈ¤²¤ÆÂ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¾è¤é¤ºÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿CB750F/900F¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Çµ¯»à²óÀ¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤Ë¤È¤Ã¤ÆRCB¤¬·Ò¤¤¤À4Ç¯´Ö¤Î°ÕµÁ¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Û¥ó¥À¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î1,000cc²½¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆCB900F¤ò¥¹ー¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿CB1100F¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¤½¤³¤Ë¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤½¤Î°ÕÌ£¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ë¡¢¥¹ー¥Ñー¥Ü¥ë¥Éー¥ë¤Î¼ÖÌ¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤À¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¶Á¤¤ÎÎÉ¤¤¥Íー¥ß¥ó¥°¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¸¢°Ò¤Å¤±¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ24»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¤Î¾ðÊó¤ËÇö¤¯¡¢CB900F¤Ç¤â¥¹¥Ýー¥ÄÀ¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤ËRCB¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯CB900F¤Ë¥«¥¦¥ë¤òÁõÃå¤·¤¿CB900F2 SUPER BOL D'OR¤ò¥ê¥êー¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¥«¥¦¥ë¤Î¤Ê¤¤CB750F¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤äÁõÈ÷Îà¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÆ±¤¸1982Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¡¢Â³¤¤¤Æ¥«¥¦¥ë¤Ä¤¤ÎINTEGRA¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡¢¹ñÆâ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥¹ー¥Ñー¥Ü¥ë¥Éー¥ë¤Î¼ÖÌ¾¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÍÚ¤«30Ç¯°Ê¾å¤â·Ð¤Ã¤ÆCB400¥¹ー¥Ñー¥Õ¥©¥¢¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆCB1300¤Ç¤â¥¹ー¥Ñー¥Ü¥ë¥Éー¥ë¤Î¼ÖÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥Û¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤ò·Ò¤®»ß¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬±þ¤¨¤Æ¥êー¥Àー¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤Ã¤¿¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëSUPER BOL D'OR¡Ä¡Ä¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÅÁÀâ¤Î¼ÖÌ¾¤È¤·¤Æµ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£