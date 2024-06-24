°û¿©Å¹¤ÎÀ¸¥´¥ß²ó¼ý¡¢È¯ÅÅ¤äÈîÎÁ¤ËºÆÍøÍÑ¡ÄÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ØÀçÂæ»Ô¤¬¥â¥Ç¥ë»ö¶È³«»Ï
¡¡ÀçÂæ»Ô¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÄêÁµ»ûÄÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¾ÆµÑ½èÊ¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°û¿©Å¹¤«¤é¤ÎÀ¸¥´¥ß¤ò²ó¼ý¤·¡¢È¯ÅÅ¤äÈîÎÁ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Æó»À²½ÃºÁÇ¡Ê£Ã£Ï£²¡Ë¤ÎÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥é¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ä¤«¤ì¤Æ»¶Íð¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤ä·Ê´Ñ¤Ê¤É¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£»Ô¤Ï²ó¼ýÈñÍÑ¤ä£Ã£Ï£²¤Îºï¸º¸ú²Ì¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢£²£°£²£·Ç¯ÅÙ¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë´Ä¶¾Ê¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÃ¦ÃºÁÇÀè¹ÔÃÏ°è¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¡£º£·î£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÀçÂæ»°±ÛÆâ¤Î£³£²Å¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄêÁµ»ûÄÌ¤È°ð²Ù¾®Ï©¡¢¸×²°²£Ãú¤Ë¤¢¤ë·×£µ£³Å¹ÊÞ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡°û¿©Å¹¤ÏÀìÍÑ¤ÎÂÞ¤ËÀ¸¥´¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ³¸ÉÕ¤¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢ÀçÂæÀ¶ÁÝ¸ø¼Ò¡ÊµÜ¾ëÌî¶è¡Ë¤¬¸¶Â§¡¢ËèÄ«²ó¼ý¤·¤ÆÅìËÌ¥Ð¥¤¥ª¥Õ¡¼¥É¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÊÆ±¡Ë¤Ë±¿ÈÂ¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï£²£°Æü´Ö¤Û¤É¤ÇÈ¯¹Ú½èÍý¤·¡¢È¯À¸¤·¤¿¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»Ä¤ê¤«¤¹¤ÏÇÀ¶ÈÍÑ¤ÎÈîÎÁ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÊý¿Ë¡£³¸ÉÕ¤¤Î¥´¥ßÈ¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿£µÅ¹ÊÞ¤Ï»Ô¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ë¤ÏÁ´£µ£³Å¹ÊÞ¤«¤é·×£´£·£±¥¥í¡¦¥°¥é¥à¤ÎÀ¸¥´¥ß¤¬²ó¼ý¡¢±¿ÈÂ¤µ¤ì¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÀ®Î¶Ëü¼÷»³¡¡°ð²Ù¾®Ï©Å¹¡×¡ÊÀÄÍÕ¶è¹ñÊ¬Ä®¡ËÅ¹Ä¹¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¤ëÌîºÚ¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¼ê´Ö¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¡¢Ê¬ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ï£³Ç¯¸å¤òÍ½Äê¤¹¤ë¼ÂÍÑ²½¸å¡¢ÀìÍÑ¤ÎÂÞ¤Ï»ö¶È¼ÔÉéÃ´¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢Å¹Ä¹¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î¥´¥ßÂÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤¬£±£¹Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¥´¥ß¤Î£µ³äÄ¶¤ÏÀ¸¥´¥ß¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¼«¤é¾ÆµÑ»ÜÀß¤Ë±¿¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»ñ¶â¤ä¿Í¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤ÏÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ô»ö¶È¤´¤ß¸ºÎÌ²Ý¤ÎÂç¿Ü²ì½ß²ÝÄ¹¤Ï¡Öº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¿©ÉÊ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£