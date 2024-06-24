¥³¥³¥¹¤Î²Æ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤«¤­É¹¡ª½ãÉ¹¤ò»È¤Ã¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¤«¤­É¹¤ÏËèÇ¯¹¥É¾¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢869±ß¤È¤¤¤¦¤ª¼ê¤´¤í²Á³Ê¤âÌ¥ÎÏ¡£º£Ç¯¤Ï¿·ºî¤Î¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢2024Ç¯6·î27Æü(ÌÚ)¤è¤êÁ´7¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤âUP¡ª¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Á¥é¥àÉ÷Ì£¥ì¡¼¥º¥óÆþ¤ê¡Á¡×

¥³¥³¥¹¤Î²Æ¤ÎÄêÈÖ¡Ö½ãÉ¹¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤«¤­É¹¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«ºÅ


¢£¥Ñ¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ÊìÔÂô´¶¤Î¤¢¤ë¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä

¥³¥³¥¹¤Î¤«¤­É¹¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡È½ãÉ¹¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£½ãÉ¹¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¿å¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙÁ°¸å¤Ç48»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÅà¤é¤»¤¿¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¹Å¤¯¤ÆÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤É¹¤Î¤³¤È¡£µÞÂ®ÎäÅà¤¹¤ë¤Èµ¤Ë¢¤äÉÔ½ãÊª¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢ÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤­¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÅà¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤Æ©ÌÀ¤ÊÉ¹¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¥³¥³¥¹¤Ç¤Ï¤³¤Î½ãÉ¹¤Ë¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤¯ºï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÉ¹¤òºï¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë´¶¤¸¤ë¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¡¢¥¸¥ã¥ê¥¸¥ã¥ê¤·¤¿¿©´¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¸ýÍÏ¤±¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤Î½ãÉ¹¤ò7¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÇÄó¶¡¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤âUP¡ª¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Á¥é¥àÉ÷Ì£¥ì¡¼¥º¥óÆþ¤ê¡Á¡×


¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Á¥é¥àÉ÷Ì£¥ì¡¼¥º¥óÆþ¤ê¡Á¡×¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê½ãÉ¹¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤Õ¤ï¤È¤í¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£É¹¤Î¿©´¶¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤â¤Õ¤ï¤È¤í¤À¡£

¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥é¥àÉ÷Ì£¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¹¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥é¥à¤Î¹á¤ê¤È¥ì¡¼¥º¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¡¢¥é¥àÉ÷Ì£¤À¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃ¯¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£

¥é¥àÉ÷Ì£¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È


¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥µ¥ó¥É¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÁØ¤ò·ÁÀ®¡£¤«¤­É¹¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤ÊÌ£¤Î½Å¤Ê¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¡£´Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¼¤ß¤¬¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ÇËþÂ­´¶¤â¹â¤¤¡£

¤¢¤¨¤ÆÂç¤­¤á¤ËºÕ¤¤¤¿¥¯¥Ã¥­¡¼¤¬¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤ò±é½Ð


¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¤«¤­É¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤ä¥ß¥ë¥¯¥·¥í¥Ã¥×¤¬ÊÌÅº¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼É÷Ì£¤òÁý¤·¤¿¤ê¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò¥×¥é¥¹¤·¤ÆÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£

2¤Ä¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º


¤Û¤í¶ì¤è¤ê´Å¤¤¤«¤­É¹¤¬¹¥¤ß¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥³¥³¥¹¤Î¤«¤­É¹¤Ç¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÎãÇ¯Âç¹¥É¾¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¡×¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÌ¾Êª¤Î ¡È¤·¤í¤¯¤Þ¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤«¤­É¹¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤¢¤º¤­¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¡×


¥ß¥ë¥¯¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê½ãÉ¹¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥­¥¦¥¤¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥ê¥ó¥´¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤Î¥ß¥«¥ó¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¡£¤³¤Á¤é¤âÊÌÅº¤Ç¥ß¥ë¥¯¥·¥í¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¤¢¤º¤­¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ý¤ÎÃæ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£

ÊÌÅº¤¨¤Î¥ß¥ë¥¯¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸ý¤Þ¤ÇÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë


¢£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÏÁ´Éô¤Ç7¼ïÎà¡ª¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤ÎÍÑ°Õ¤â

¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ö±§¼£¶â»þ¡×¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¡Á°É¿ÎÆ¦ÉåÅº¤¨¡Á¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ô¡¼Ãã¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Ë¿§ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÌÅº¤Î¥ì¥â¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤È¥Ö¥ë¡¼¤«¤é»ç¤Ë¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊÌÅº¤Î¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤È¥½¡¼¥À¤Î¤è¤¦¤ÊÃÆ¤±¤ë¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê²Æ¤é¤·¤¤»ÅÍÍ¤Ë¡£

¿§¤äÌ£¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥Ö¥ë¡¼¡×


¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤ÏÏ·¼ãÃË½÷¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ëÂçÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£¤¤¤Á¤´¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¥·¥í¥Ã¥×¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤Õ¤ï¤È¤í¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¤ÎÁêÀ­¤âÈ´·²¡£Ç»¸ü¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Õ¥ì¡¼¥¯¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤¤¤Á¤´¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¡×


ÏÂ¤Î¤«¤­É¹¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö±§¼£¶â»þ¡×¡£µþÅÔÌðÌî±à¤Î±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿Çò¶Ì¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤¢¤º¤­¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤­¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤¿ËõÃã¤Î¹á¤ê¤Ë¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡£

ËõÃã¤Î¹á¤ê¤ä¤Û¤í¶ì¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡Ö±§¼£¶â»þ¡×


²Æ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¡Á°É¿ÎÆ¦ÉåÅº¤¨¡Á¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥Þ¥ó¥´¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤È¥ª¥ì¥ó¥¸²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¤«¤­É¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°É¿ÎÆ¦Éå¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£

Æî¹ñµ¤Ê¬ËþÅÀ¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¡Á°É¿ÎÆ¦ÉåÅº¤¨¡Á¡×


¤«¤­É¹¤Ï¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º(³Æ539±ß)¤â¤¢¤ë¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¤¤¤Á¤´¡×¡Ö¥ß¥Ë±§¼£¶â»þ¡×¡Ö¥ß¥Ë¤ß¤ë¤¯¶â»þ¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Ý¥Ã¥×¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¤³¤°¤Þ¡×(¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º)¤Î5¼ï¡£¿©¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢2¼ïÎà°Ê¾å°ã¤¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ÅÅÞ¤Î¿Í¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£Ã±ÉÊ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤â¤â¤Á¤í¤óOK¡£

¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º(¼Ì¿¿º¸)¤È¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º(¼Ì¿¿±¦)¤«¤éÁª¤Ü¤¦


³Ð¤¨¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤ÈÉî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£ÆÃ¤Ë¤«¤­É¹¤Î¡È2¸Ä¿©¤Ù¡É¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢1¸Ä¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÄÉ²Ã¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£

¡Ö½ãÉ¹¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤«¤­É¹¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥³¥¹¤Ç9·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ(Í½Äê)¡£´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤Î½ë¤µ¤ò¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¤Î²Æ¤À¤¬¡¢¥³¥³¥¹¤Î¤«¤­É¹¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤è¤¦¡£

¼èºà¡¦Ê¸¡á²¬ÉôÎé»Ò

»£±Æ¡á¿åÅçºÌ·Ã

¢¨507Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê(2024Ç¯6·î18Æü»þÅÀ)

¢¨½ãÉ¹¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤«¤­É¹¥Õ¥§¥¢¤Ï¶õ¹ÁÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤Ê¤·

¢¨2024Ç¯9·î¾å½Ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»Í½Äê

¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÉÔ²Ä

¢¨µ­»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤Ëµ­ºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£