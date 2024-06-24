¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¡ßÆâÅÄ´ªÂÀÏº¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È ¡È¥Ö¥®Ï¢¡ÉÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¡ª2nd¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡õ¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê
¢£¥Ä¥¢ー¡Ø¥Ö¥®Ï¢LIVE¡ÖÂè2²ó ¥Ö¥®¤ë¿´¡×¡Ù¤ÏÁ´¹ñ5¥õ½ê¤Ç³«ºÅ¡ª
¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¡Ê²Î¡¦¥Ïー¥â¥Ë¥«¡Ë¤ÈÆâÅÄ´ªÂÀÏº¡ÊGu¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¥Ö¥®Ï¢¡É¤¬ºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥®Ï¢¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¥Ö¥ëー¥¹¤ÊÆüËÜ¸ì¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê!?¡Ë¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¿¿¤Î¥Ö¥ëー¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ö¥®Ï¢¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊÔÀ®¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤ò¾å²ó¤ëÇ÷ÎÏ¤ÈÇ®¤¤±éÁÕ¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å°ìÀÚ¤Î³èÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²óÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¨ÌòÆóÉÃ¡Ù¤Ï10·î2Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄê12¥¤¥ó¥Á¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD2ËçÁÈ¡Ë¤Î2·ÁÂÖ¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Ø¥Ö¥®Ï¢LIVE¡ÖÂè2²ó ¥Ö¥®¤ë¿´¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.10.02 ON SALE
ALBUM¡ØÄ¨ÌòÆóÉÃ¡Ù
2024.10.02 ON SALE
ANALOG¡ØÄ¨ÌòÆóÉÃ¡Ù
¥Ö¥®Ï¢ OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/boogie-ren/