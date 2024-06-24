¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥Àー¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖÀÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×MV¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¡ÖÀÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×²»¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿TikTokÆ°²è¤òÊç½¸¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¡¢7·î17Æü¤ËÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ²¡¹¡ª¡¿ÀÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×¡£¤½¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¡ÖÀÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×MV¤¬6·î26Æü20»þ¤ËYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥Àー¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢»ì¶Ê¤ò¿åÌîÎÉ¼ù¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¾¾ËÜ¥¸¥å¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ー¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö°ì½ï¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ã¥Ñー¥Á¥åー¥ó¡£3·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»°¥ÄÌð¡×¥Ö¥é¥ó¥É140¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¡Ø¡Ö#°ì½ï¤Ê¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤½Ö´Ö¡×TikTokÆ°²èÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤â6·î24Æü¤è¤ê³«ºÅ¡£ËÜ´ë²è¤Ï¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê´ë²è¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¡ÖÀÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×¤Î²»¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¡È»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥Àー¡É¤¬¤¢¤ëÆü¾ï¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Æ°²è¤òTikTok¾å¤ÇÊç½¸¡£´ü´ÖÆâ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï1ËÜ¤ÎCM¤È¤·¤ÆÊÔ½¸¤·¡¢9·î°Ê¹ß¤Ë¸òÄÌ¹¹ð¤äTikTok¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤À¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.07.17 ON SALE
SINGLE¡ÖÀ²¡¹¡ª¡¿ÀÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê OFFICIAL SITE
https://ikimonogakari.com/