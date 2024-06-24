»°ÉÓ¡¢ÀÚÇ÷¤·¤¿¥ß¥ä¥Ó¤Î¾õ¶·¤Ë¼ê½ÑÄü¤á¤¤ì¤º¡Ä¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ùº£ÌëºÇ½ª²ó
½÷Í¥¤Î¿ùºé²Ö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á)¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º¸¤«¤é¼ãÍÕÎµÌé¡¢¿ùºé²Ö¡á¥«¥ó¥Æ¥ìÄó¶¡
¡û¢£¿ùºé²Ö¼ç±é¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù
½µ´©Ì¡²è»¨»ï¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¸µÇ¾³°²Ê°å¤Î»Ò¼¯¤æ¤º¤ë»á¤¬¸¶ºî(Ì¡²è¡§ÂçÄÐ´×¿Í)¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëº£ºî¤Ï¡¢¡Èµ²±¾ã³²¤ÎÇ¾³°²Ê°å¡É¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤òÁ´ÎÏ¤Çµß¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯°åÎÅ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
Àè½µ¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»°ÉÓ(¼ãÍÕÎµÌé)¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢À±Á°(ÀéÍÕÍºÂç)¤äÄÅÈ¨»ÕÄ¹(µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò)¡¢Æ£Æ²±¡Ä¹(°Â°æ½çÊ¿)¤é¤¬¥ß¥ä¥Ó¤Îµ²±¾ã³²¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê½Ñ¤¬º¤Æñ¤Ê¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»°ÉÓ¤À¤±¤Ï¼ê½Ñ¤Ë°ìåß¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢¥ß¥ä¥Ó(¿ùºé²Ö)ËÜ¿Í¤Ï¼ê½Ñ¤òµñÈÝ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·¼ê½Ñ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢»°ÉÓ¤Ï¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Î»°ÉÓ¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·è¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¤¢¤¤é¤á¤º¡¢´À¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é·ì´ÉÊ¹ç¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡£»°ÉÓ¤Ï¾ÇÁç´¶¤«¤é»×¤ï¤º¡Ö¤¯¤½!¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¡Ä¡ÄSNS¤Ç¤Ï¡Ö»°ÉÓÀèÀ¸¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÄË¤¤¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¶ì¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î°ì¸À¤Çµã¤«¤»¤ë»°ÉÓÀèÀ¸¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¸ß¤¤¤ËÁÛ¤¤¹ç¤¦¥ß¥ä¥Ó¤È»°ÉÓ¤Î»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¤È¤¦¤È¤¦¥ß¥ä¥Ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤Ø¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÆÈ¯¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¾É¾õ¤¬¿Ê¤á¤Ð°Õ¼±¾ã³²¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¥ß¥ä¥Ó¡£Ç¾¹¼ºÉ¤¬´°À®¤·¤ÆÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦ÀÚÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡£»°ÉÓ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ô»þ´Ö¤·¤«µ²±¤¬¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ä¥Ó¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¼ê½Ñ¤òÇ¤¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¬¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ê½Ñ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤Ê¤¤»°ÉÓ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥ó¥º¥é¥ó¥É¤Î0.5Ð°Ê²¼¤Î·ì´É¤òÊ¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦Îý½¬¤ËË×Æ¬¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤¿ÄÅÈ¨¤«¤é¡¢¡ÖÈà½÷¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
²áµî2Ç¯´Ö¤Îµ²±¤ò¼º¤¤¡¢º£Æü¤Î¤³¤È¤âÌÀÆü¤Ë¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£µ²±¾ã³²¤È¤¤¤¦½Å¤¤¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËèÆüÄÖ¤ëÆüµ¤òÍê¤ê¤ËÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥ä¥Ó¡£Èà½÷¤Îº£Æü¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¥ß¥ä¥Ó¤È¡¢Èà½÷¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»°ÉÓ¡£Æó¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Ï¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1ÏÃ¤«¤é10ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò2»þ´Ö¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬·èÄê¡£TVer¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª²óÅöÆü¤Î24Æü(Á°ÊÔ¡¿14:45¡Á15:45¡¢¸åÊÔ¡¿15:45¡Á16:45)¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º¸¤«¤é¼ãÍÕÎµÌé¡¢¿ùºé²Ö¡á¥«¥ó¥Æ¥ìÄó¶¡
¡û¢£¿ùºé²Ö¼ç±é¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù
½µ´©Ì¡²è»¨»ï¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¸µÇ¾³°²Ê°å¤Î»Ò¼¯¤æ¤º¤ë»á¤¬¸¶ºî(Ì¡²è¡§ÂçÄÐ´×¿Í)¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëº£ºî¤Ï¡¢¡Èµ²±¾ã³²¤ÎÇ¾³°²Ê°å¡É¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤òÁ´ÎÏ¤Çµß¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯°åÎÅ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¤È¤¦¤È¤¦¥ß¥ä¥Ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤Ø¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÆÈ¯¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¾É¾õ¤¬¿Ê¤á¤Ð°Õ¼±¾ã³²¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¥ß¥ä¥Ó¡£Ç¾¹¼ºÉ¤¬´°À®¤·¤ÆÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦ÀÚÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡£»°ÉÓ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ô»þ´Ö¤·¤«µ²±¤¬¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ä¥Ó¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¼ê½Ñ¤òÇ¤¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¬¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ê½Ñ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤Ê¤¤»°ÉÓ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥ó¥º¥é¥ó¥É¤Î0.5Ð°Ê²¼¤Î·ì´É¤òÊ¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦Îý½¬¤ËË×Æ¬¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥ä¥Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤¿ÄÅÈ¨¤«¤é¡¢¡ÖÈà½÷¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
²áµî2Ç¯´Ö¤Îµ²±¤ò¼º¤¤¡¢º£Æü¤Î¤³¤È¤âÌÀÆü¤Ë¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£µ²±¾ã³²¤È¤¤¤¦½Å¤¤¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËèÆüÄÖ¤ëÆüµ¤òÍê¤ê¤ËÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥ä¥Ó¡£Èà½÷¤Îº£Æü¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¥ß¥ä¥Ó¤È¡¢Èà½÷¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»°ÉÓ¡£Æó¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Ï¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1ÏÃ¤«¤é10ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò2»þ´Ö¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬·èÄê¡£TVer¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª²óÅöÆü¤Î24Æü(Á°ÊÔ¡¿14:45¡Á15:45¡¢¸åÊÔ¡¿15:45¡Á16:45)¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£