ËÌµþ»Ô¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¡¢1¡Á5·î¤Ï²óÉü´ðÄ´·ÑÂ³
ËÌµþ»Ô¤ÎËÌµþ¾¦Ì³Ãæ¿´¶è¡ÊCBD¡Ë¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë·²¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/µÇßå½¡¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ6·î24Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»ÔÅý·×¶É¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢1¡Á5·î¤Î·ÐºÑÅý·×¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±»Ô¤Î·ÐºÑ¤Ï²óÉü´ðÄ´¤òÂ³¤±¡¢À¸»º¤¬²º¤ä¤«¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢¼ûÍ×²óÉü¤¬Â³¤¡¢²Á³Ê¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡1¡Á5·î¤ÎÆ±»Ô¤Î°ìÄêµ¬ÌÏ¡Ê¼çÍ×»ö¶È¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â2ÀéËü¸µ¡¢1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë°Ê¾å¹©¶È´ë¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¡ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç7.3¡óÁý¤¨¤¿¡£½ÅÅÀ¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦ÄÌ¿®¡¦¤½¤ÎÂ¾ÅÅ»Òµ¡´ïÀ½Â¤¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¤Ï20.3¡ó¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¶È¤Ï17.5¡ó¡¢ÅÅµ¤¡¦Ç®¤ÎÀ¸»º¡¦¶¡µë¶È¤Ï8.8¡ó¡¢°åÌôÉÊÀ½Â¤¶È¤Ï2.9¡ó¤½¤ì¤¾¤ìÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¤Ï11.1¡óÁý¤¨¤¿¡£´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ³ÈÂç¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëÀßÈ÷¹ØÆþÅê»ñ¤Ï66.2¡óÁý¡¢ºî¶È¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤¹·úÀß¡¦ÀßÃÖ¹©»öÅê»ñ¤Ï4.5¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£Ê¬ÌîÊÌ¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ÎÅê»ñ¤¬34.7¡óÁý¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬10.7¡óÁý¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¤¬0.7¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»º¶ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡¢1¼¡»º¶È¤¬22.3¡ó¸º¡¢2¼¡»º¶È¤¬28.3¡óÁý¡¢3¼¡»º¶È¤¬9.3¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤ÎÅê»ñ¤¬µÞÁý¤·¡¢¤¦¤Á¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½Â¤¶È¤Ï49.6¡ó¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ï46.7¡ó¤½¤ì¤¾¤ìÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ»Ù½ÐÁí³Û¤Ï5.0¡óÁý¤¨¡¢¤¦¤Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ¤Ï9¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¾ÃÈñºâ¾®ÇäÁí³Û¤Ï1.0¡óÁý¤Î5769²¯5ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤Ç¡¢5·î²¼½Ü¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥»¡¼¥ë¡Ö6.18¡×¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¤¦¤Á¸ÂÅÙ³Û¡ÊÇ¯¾¦¤¬²·Çä¶È¤Ç2ÀéËü¸µ¡¢¾®Çä¶È¤Ç500Ëü¸µ¡¢½ÉÇñ¡¦°û¿©¶È¤Ç200Ëü¸µ¡Ë°Ê¾å¤Î²·Çä¡¢¾®Çä¡¢½ÉÇñ¡¦°û¿©¶È´ë¶È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ï5.4¡óÁý¤Î2064²¯4ÀéËü¸µ¤È¤Ê¤ê¡¢¿¤ÓÎ¨¤Ï1¡Á4·î¤è¤ê4.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£¾ÃÈñÊ¬ÌîÊÌ¤Ç¤Ï¡¢°û¿©¼ýÆþ¤¬2.7¡ó¸º¤Î530²¯7ÀéËü¸µ¡¢¾¦ÉÊ¾®Çä¤ê¤¬1.4¡óÁý¤Î5328²¯8ÀéËü¸µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Ï0.1¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¹àÌÜÊÌ¤ÎÊÑÆ°Éý¤Ï¿©ÉÊ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.3¡ó¡¢Èó¿©ÉÊ¤¬¥×¥é¥¹0.9¡ó¡¢¾ÃÈñºâ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.0¡ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥×¥é¥¹1.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë¤Ï1.1¡óÄã²¼¤·¡¢»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤â0.8¡ó²¼Íî¤·¤¿¡£5·î¤ÎPPI¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç1.3¡ó¡¢Á°·îÈæ¤Ç0.5¡óÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¡¢Á°·îÈæ¤È¤â0.1¡óÄã²¼¤·¤¿¡£