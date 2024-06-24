ÀÖ¾ëÆý¶È °¦¸¤ÍÑ¥¢¥¤¥¹È¯Çä¤Ø ¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×ÁÏ½ÐÌÜ»Ø¤·Äó°Æ
ÀÖ¾ëÆý¶È¤Ïº£²Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È±ÉÍÜ´ÉÍý»Î¤È³«È¯¤·¤¿°¦¸¤ÍÑ¥¢¥¤¥¹¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó·¯¡×¤Ç¡¢°¦¸¤¤È³Ú¤·¤à²Æ¤Î¥¢¥¤¥¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£6·î17Æü¤«¤éÀìÍÑEC¡¢6·î16Æü¤«¤é¤Õ¤«¤ä²Ö±à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Ö¤¢¤½¤Ü¡ª¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¡Êºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô²Ö±à1ÈÖÃÏ¡Ë¤Ë¤Æ»î¿©²ñ¤ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥¢¥¤¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ç³Ú¤·¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥¹¤Î¼ûÍ×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥É¥ê¡¼¥à¸¦µæ½ê¡×¤òÁÏÎ©¡£¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó·¯¡×¤ÏÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ú¥Ã¥È±ÉÍÜ´ÉÍý»Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥Ò¥ÈÍÑ¤ÈÆ±Åù¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤ÇÁªÄê¤·¤¿¸¶ºàÎÁ¤ÈÅ°Äì¤·¤¿À½Â¤´ð½à¤Ç¹ñÆâÀ½Â¤¤·¤¿¡£80㎖¡ß6¸ÄÆþ¤ê¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¥ä¥®¥ß¥ë¥¯3¸Ä¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´¡¢µÜºê¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥Ð¥Ê¥ÊÆ¦Æý³Æ1¸Ä¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³ÊÀÇ¹þ¤ß3Àé168±ß¡£
»î¿©¡¦Àè¹ÔÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢6·î16Æü10¡Á16»þ¤Ë¤Õ¤«¤ä²Ö±à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤Ç¼Â»Ü¡£¥ï¥ó¥ï¥ó·¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¢Æþ¤ê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡£