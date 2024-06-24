»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢ÃÇ¼ò3Ç¯È¾¡¡¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤È°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤¦¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTOKIO¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¤Î¹Ö±é²ñ¤¬23Æü¡¢ÄÅ»Ô¿·Ä®¤Î¥×¥é¥¶Æ¶ÄÅ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢°ÍÂ¸¾É¤Î»Ù±ç¼Ô¤äÅö»ö¼Ô¤Ë¡Ö¿Í¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿»ö·ï
¡¡°ÍÂ¸¾ÉÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»°½Å¸©ÊÝ¸±°å¶¨²ñ¤ÎÁÏÎ©50¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤ÇÌó320¿Í¤¬Ä°¹Ö¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÌó150¿Í¤¬¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö°û¤á¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤20Âå¤Ç°û¼ò¤ò³«»Ï¡£½ù¡¹¤Ë°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢²È¤Ç°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÌ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2018Ç¯¤Ë°û¼òÃæ¤Î¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£ÃÇ¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬20Ç¯¤Ë°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÀìÌçÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¡¢¤³¤Î3Ç¯È¾¤Ï°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÍÂ¸¾É¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£¡Ö°ÍÂ¸¾É¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ìÀ¸¡¢°ì¸ý¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÉÂµ¤¤È°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤¦¤È·è¤á¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú²¼Â¼·ÃÈþ¡Û