¼ã¼Ô¤è¡¢¸¥·ì¤Ø¹Ô¤³¤¦¡¡¸µÇµÌÚºä46¡¦ËÙÌ¤±ûÆà¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Î¸¥·ìÎ¥¤ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦¤È¡¢Åì³¤³Ø±¡Âç¡Ê´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¡Ë¤Ç¸¥·ì·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£´ôÉì¸©Æâ¤Ç¤Ï10¡Á30Âå¤Î¸¥·ì¼Ô¤¬¤³¤Î10Ç¯¤Ç30¡ó¸º¾¯¤·¡¢¸¥·ì¤Î°ÂÄê¶¡µë¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¸¥·ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç´ôÉì»Ô½Ð¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬³ØÀ¸¤é¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¸¥·ì¡ÛÉÔÂ¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤â¡Ä¡Ä
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï³ØÀ¸Ìó100¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¸©³ØÀ¸¸¥·ì¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬¼ã¼Ô¤Ë¸¥·ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯É½¡£¸¥·ì¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤Ë°û¤ßÊª¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹ÊÞ·¿¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¸¥·ì¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¹Ô¤¦¤ÈÃ±°Ì¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¼ø¶È¤òÀß¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤é¡£¸¥·ì¤ÎÎØ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£9²ó¤Î¸¥·ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÆ±Âç4Ç¯¤ÎÃæÅèÎ¿¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¼«Ê¬¤¬Í¢·ì¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Í§¤À¤Á¤Ë¤â¸¥·ì¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸©ÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î¸©Æâ¤Î¸¥·ì¼Ô¤Ï6Ëü7462¿Í¡£¤³¤Î¤¦¤Á10¡Á30Âå¤Ï1Ëü9071¿Í¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤«¤éÌó8500¿Í¸º¤Ã¤¿¡£14Ç¯ÅÙ¤Ï10¡Á30Âå¤¬Á´ÂÎ¤Î38¡ó¤òÀê¤á¤¿¤¬¡¢23Ç¯ÅÙ¤Ï28¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¸¥·ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï69ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤á¡¢¼ã¤¤¶¨ÎÏ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú°ð³ÀÍÎ²ð¡Û