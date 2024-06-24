¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥À¥¯¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¤Î¹Ô°Ù¤Ç2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤Ë
¡¡²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(UEFA)¤Ï23Æü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥ß¥ë¥ê¥ó¥É¡¦¥À¥¯¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¯¤Ïº£·î19Æü¤ÎEURO¥°¥ë¡¼¥×BÂè2Àá¡¦¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¸å¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¤Ê¤É¤òÉî¿«¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥È¤òÀúÆ°¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤ÐËÜ¿Í¤Ï¡ÖÆ»ÆÁÅª¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ëµÁÌ³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢UEFA¤Ï¥À¥¯¤¬¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤ÎÉ¾È½¤òÍî¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ½ÃÇ¡£EURO¥°¥ë¡¼¥×BºÇ½ªÀá¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤ò´Þ¤à2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¯¤Ïº£Âç²ñ¤ÎEURO¤Ç½éÀï¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¤Ï¸åÈ¾40Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËUEFA¤Ï21ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂÐ¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Ó¥¢¿Í¤ò»¦¤»¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥È¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥¯¤Ïº£·î19Æü¤ÎEURO¥°¥ë¡¼¥×BÂè2Àá¡¦¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¸å¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¤Ê¤É¤òÉî¿«¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥È¤òÀúÆ°¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤ÐËÜ¿Í¤Ï¡ÖÆ»ÆÁÅª¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ëµÁÌ³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËUEFA¤Ï21ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂÐ¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Ó¥¢¿Í¤ò»¦¤»¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥È¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£