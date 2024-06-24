¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óGPÍ¥¾¡¡¢¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬µ×¡¹¤ÎÉ½¾´Âæ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û24F1Âè10Àï¥¹¥Ú¥¤¥óGP¡ÊSpanish Grand Prix 2024¡Ë¤Ï23Æü¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡ÊRed Bull¡Ë¤Î²¦¼Ô¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡ÊMax Verstappen¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£½øÈ×¤ÎÆ°¤¤È¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ÊÀïÎ¬¡×¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡ÊMcLaren¡Ë¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡ÊLando Norris¡Ë¤òÂà¤±¡¢Áí¹ç¥ê¡¼¥É¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡ÊMercedes AMG¡Ë¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡ÊLewis Hamilton¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ºòµ¨¤Î¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£GP¡ÊMexico City Grand Prix 2023¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¤â¤¦1Âæ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊGeorge Russell¡Ë¤¬4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¤³¤ì¤ÇÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¾¡¤Á¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¡£º£µ¨7¾¡ÌÜ¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»61¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢2016Ç¯¤Ë18ºÐ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óGP¤Ç¤ÏÄÌ»»4¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï4ÈÖ¼ê¤«¤é½Ð¤¿¥é¥Ã¥»¥ë¤¬È´·²¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¤»¡¢Ä¹¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÀè¤ÎÂè1¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤ì¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡¢¥Î¥ê¥¹¡¢¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î½ç¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î2¼þ¸å¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈþ¤·¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¡¼¥¯¤Ç¥é¥Ã¥»¥ë¤òÈ´¤ÊÖ¤·¤Æ1ÉÃ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡RB¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡ÊYuki Tsunoda¡Ë¤Ï19°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¼¡½µ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢GP¡ÊAustrian Grand Prix 2024¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏÁí¹ç½ç°Ì¤Ç2°Ì¤Î¥Î¥ê¥¹¤Ë69¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¥Î¥ê¥¹¤Ï¡¢5°Ì¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡ÊFerrari¡Ë¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡ÊCharles Leclerc¡Ë¤È2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Î¥ê¥¹¡ÖÀ¸³¶ºÇ¹â¤Î¥é¥Ã¥×¡×¤ÇPP³ÍÆÀ ¥¹¥Ú¥¤¥óGP
¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬±«¤Î¥ì¡¼¥¹À©¤¹ ¥«¥Ê¥ÀGP3Ï¢ÇÆ
¡¦Ì´¤Î¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥ì¥Ã¥É¡×¤Ç»³Æ»¤ò¼ÀÁö ¥Ü¥¹¥Ë¥¢¤ÎÇ®¶¸ÅªF1¥Õ¥¡¥ó
¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¤³¤ì¤ÇÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¾¡¤Á¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¡£º£µ¨7¾¡ÌÜ¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»61¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢2016Ç¯¤Ë18ºÐ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óGP¤Ç¤ÏÄÌ»»4¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï4ÈÖ¼ê¤«¤é½Ð¤¿¥é¥Ã¥»¥ë¤¬È´·²¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¤»¡¢Ä¹¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÀè¤ÎÂè1¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤ì¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡¢¥Î¥ê¥¹¡¢¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î½ç¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î2¼þ¸å¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈþ¤·¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¡¼¥¯¤Ç¥é¥Ã¥»¥ë¤òÈ´¤ÊÖ¤·¤Æ1ÉÃ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡RB¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡ÊYuki Tsunoda¡Ë¤Ï19°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¼¡½µ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢GP¡ÊAustrian Grand Prix 2024¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏÁí¹ç½ç°Ì¤Ç2°Ì¤Î¥Î¥ê¥¹¤Ë69¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¥Î¥ê¥¹¤Ï¡¢5°Ì¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡ÊFerrari¡Ë¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡ÊCharles Leclerc¡Ë¤È2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Î¥ê¥¹¡ÖÀ¸³¶ºÇ¹â¤Î¥é¥Ã¥×¡×¤ÇPP³ÍÆÀ ¥¹¥Ú¥¤¥óGP
¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬±«¤Î¥ì¡¼¥¹À©¤¹ ¥«¥Ê¥ÀGP3Ï¢ÇÆ
¡¦Ì´¤Î¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥ì¥Ã¥É¡×¤Ç»³Æ»¤ò¼ÀÁö ¥Ü¥¹¥Ë¥¢¤ÎÇ®¶¸ÅªF1¥Õ¥¡¥ó