ÊÆ¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±°ú¤²¼¤²¤â¡¢ºÄÌ³¾å¸Â½ä¤ëÂÐÎ©¤Ç¡á£Ô£Ä¾Ú·ô
Mehnaz Yasmin
[£²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £Ô£Ä¾Ú·ô¤ÎÊÆ¶âÍøÀïÎ¬Ã´ÅöÀÕÇ¤¼Ô¥²¥ó¥Ê¥Ç¥£¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¡Ö¥í¥¤¥¿¡¼¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Ä¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ç¹Ö±é¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤ÎºÄÌ³¾å¸Â¤ò½ä¤ëÂÐÎ©¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤Î´íµ¡°ÊÍèºÇ°¤Î»öÂÖ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
µÄ²ñ¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±·î£±Æü¤Þ¤ÇºÄÌ³¾å¸Â¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢µÄ²ñÍ½»»¶É¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬£±Ãû£¹£±£µ£°²¯¥É¥ë¡¢£²£µÇ¯ÅÙ¤¬£±Ãû£¹£³£¸£°²¯¥É¥ë¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¡¢ºÄÌ³³ÈÂç·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏºÄÌ³¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤ÎÀè¹Ô¤¤Ï¤«¤Ê¤ê»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯¤Ë¤â³ÊÉÕ¤±°ú¤²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£