¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¶ÌÀîÅ°»á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤¦¤é¤ä¤à¡ÖÁêÅö¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤¬£²£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î³èÌö¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£·»î¹ç¤Ç£¶ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨¤Ï¸½ºß¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£±ÎÒ¡Ê£Í£Ì£Â£±°Ì¡Ë¡¢£²£³ËÜÎÝÂÇ¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£±°Ì¡Ë¡¢ÂÇÅÀ£µ£·¡ÊÆ±¥ê¡¼¥°£³°Ì¡Ë¤Ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¯´Ö¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£´£·ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈÖÁÈ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ËÀè½µ¶âÍËÆü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅÚÆü¤ÇÄ¶¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Âç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤Ê¡Á¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£±©Ä»¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤´ËÜ¿Í¡ÊÂçÃ«¡Ë¤¬¡Ø¤¤¤¤·Ê¿§¡Ù¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖÁêÅö¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£