¡ÖIQ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Åê»ñº¾µ½¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤Î»ÄÇ°¤ÊÆÃÄ§¡£¡È¹çÍýÀ¾ã³²¡É¤¬¥¢¥À¤Ë
¡¡SNS¾å¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Åê»ñº¾µ½¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÅª¤Ëº¾µ½¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1¡Á3·î¤ÎSNS·¿Åê»ñº¾µ½¤Î·ï¿ô¤Ï¡¢1700·ï¤ÇÈï³²Áí³Û¤Ï219²¯3000Ëü±ß¤Ë¤â¾å¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ïº¾µ½¤Ê¤É¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Öº¾µ½¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥«¤Ê¿Í¤À¤±¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤À¡£
¡¡·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¾åÇ°»Ê»á¤Ï¡¢¡ÖIQ¤Î¹â¤¤¿Í¤Ç¤âÅê»ñº¾µ½¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¾åÇ°¤·¤Î¿·´©¡Ø·ÐºÑ³Ø¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯Àµ¤·¤¤Åê»ñ¡¢¥¢¥Ö¤Ê¤¤Åê»ñ¡Ù¤è¤ê¡¢Æ¬¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤¬º¾µ½¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±½ñ¤è¤ê°ìÉôÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨È´¿è¡Ë¡£
¢¡¤Ê¤¼¡¢IQ¤Î¹â¤¤¿Í¤¬º¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©
¡¡º¾µ½¤Ë¤Ï°Õ³°¤È³ØÎò¤Î¹â¤¤¿Í¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Ë¤â¹â³ØÎò¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¶µÃÄ´´Éô¤Ê¤ó¤ÆÍý·Ï¤ÎÂç³Ø±¡Â´¤È¤«¤¬¥´¥í¥´¥í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤ó¤ÇÀ¤´ÖÅª¤ËÆ¬¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢º¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¹çÍýÀ¾ã³²¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢IQ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¤´¤¯°ìÉô¤·¤«Â¬Äê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Ö¤Ëì¢¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÏÎÏ¤·¤«Â¬¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ö¤Ç¤â¡¢¼ÖÂÎ¤¬ÀÈ¼å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ÀÇ½¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¼Ö¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤¬´°àú¤Ç¤â¡¢±¿Å¾¼ê¤Îµ»½Ñ¤¬Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤é¤¿¤Ö¤ó»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤â¤³¤ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏÎÏ¤È¼ÖÂÎ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ÀÇ½¡¢±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë²¿¤ÎÁê´Ø¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢IQ¤È¼Ò²ñÅªÀ®¸ù¤Î´Ö¤Ë¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£IQ¤ÎÉã¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¿¡¼¥Þ¥óÇî»Î¤¬1970Ç¯Âå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¡Ö¿À¤Î»Ò¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅ·ºÍ¤¬1500¿Í¤°¤é¤¤¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤ÇÈà¤é¤ÎÀ¸³¶¤¬³ä¤ÈÊ¿ËÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤ÎÅ·ºÍ¥ê¥¹¥È¤«¤éÏ³¤ì¤¿»Ò¶¡¤Î¤Û¤¦¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áª¤Ð¤ì¤·1500¿Í¤ÏÅ·ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
¢¡IQ¤¬¹â¤¤¿Í¤¬É¬¤º¤·¤â·ÐºÑÅª¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ÎIQ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï125¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¤Ï95¤«¤é¾å¤Ï140¤Þ¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢IQ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ·ÐºÑÅª¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ÎIQ¤Ï¤Û¤Ü¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡ØThe Intelligence Trap¡§¤Ê¤¼¡¢¸¤¤¿Í¤Û¤É¶ò¤«¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡Ù¡Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥É ¥í¥Ö¥½¥óÃø¡¿Æü·ÐBPÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇËÜÉô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢IQ¤Î¹â¤¤¿Í¤¬Æþ¤ë¡Ö¥á¥ó¥µ¡×¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î44¡ó¤¬ÀêÀ±½Ñ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢56¡ó¤¬ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤¬ÃÏµå¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¾Úµò¤«¤é¡¢IQ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡Ê°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¤³¤È¡×¡Ë¤ÈñÙ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡Ê¹çÍýÀ¾ã³²¡Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÎ¾Î©¤·ÆÀ¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ÆÌ©À¤ÈÎ®ÄªÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢IQ¤Î¹â¤¤¿Í¤¬¥È¥ó¥Ç¥â°åÎÅ¤ä·ò¹¯Ë¡¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ê¤¼Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¡Ö´´ºÙË¦¼£ÎÅ¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óÅÀÅ©¡×¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤Ã¤Ý¤¤¾ðÊó¡×¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï¤³¤ì¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¿¿¼Â¤Ã¤Ý¤¤¾ðÊó¡×¤Ç¤¹¤è¡£¾ÃËÉ½ð¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾ÃËÉ½ð¤Î¤Û¤¦¤«¤éÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ¤Î¾Ã²Ð´ï²¡¤·Çä¤êº¾µ½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°·Ç½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤È¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¸¦µæ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿¿¼Â¤Ã¤Ý¤µ¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¿ÆÌ©À¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°ÊÁ°¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¡Ë
¡Ê2¡ËÎ®ÄªÀ¡Ê¤½¤Î¾ðÊó¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç½èÍý¤·¤ä¤¹¤¤¡Ë
¡¡·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¾åÇ°»Ê»á¤Ï¡¢¡ÖIQ¤Î¹â¤¤¿Í¤Ç¤âÅê»ñº¾µ½¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¾åÇ°¤·¤Î¿·´©¡Ø·ÐºÑ³Ø¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯Àµ¤·¤¤Åê»ñ¡¢¥¢¥Ö¤Ê¤¤Åê»ñ¡Ù¤è¤ê¡¢Æ¬¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤¬º¾µ½¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±½ñ¤è¤ê°ìÉôÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨È´¿è¡Ë¡£
¡¡º¾µ½¤Ë¤Ï°Õ³°¤È³ØÎò¤Î¹â¤¤¿Í¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Ë¤â¹â³ØÎò¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¶µÃÄ´´Éô¤Ê¤ó¤ÆÍý·Ï¤ÎÂç³Ø±¡Â´¤È¤«¤¬¥´¥í¥´¥í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤ó¤ÇÀ¤´ÖÅª¤ËÆ¬¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢º¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¹çÍýÀ¾ã³²¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢IQ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¤´¤¯°ìÉô¤·¤«Â¬Äê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Ö¤Ëì¢¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÏÎÏ¤·¤«Â¬¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ö¤Ç¤â¡¢¼ÖÂÎ¤¬ÀÈ¼å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ÀÇ½¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¼Ö¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤¬´°àú¤Ç¤â¡¢±¿Å¾¼ê¤Îµ»½Ñ¤¬Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤é¤¿¤Ö¤ó»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤â¤³¤ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏÎÏ¤È¼ÖÂÎ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ÀÇ½¡¢±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë²¿¤ÎÁê´Ø¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢IQ¤È¼Ò²ñÅªÀ®¸ù¤Î´Ö¤Ë¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£IQ¤ÎÉã¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¿¡¼¥Þ¥óÇî»Î¤¬1970Ç¯Âå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¡Ö¿À¤Î»Ò¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅ·ºÍ¤¬1500¿Í¤°¤é¤¤¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤ÇÈà¤é¤ÎÀ¸³¶¤¬³ä¤ÈÊ¿ËÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤ÎÅ·ºÍ¥ê¥¹¥È¤«¤éÏ³¤ì¤¿»Ò¶¡¤Î¤Û¤¦¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áª¤Ð¤ì¤·1500¿Í¤ÏÅ·ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
¢¡IQ¤¬¹â¤¤¿Í¤¬É¬¤º¤·¤â·ÐºÑÅª¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ÎIQ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï125¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¤Ï95¤«¤é¾å¤Ï140¤Þ¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢IQ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ·ÐºÑÅª¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ÎIQ¤Ï¤Û¤Ü¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡ØThe Intelligence Trap¡§¤Ê¤¼¡¢¸¤¤¿Í¤Û¤É¶ò¤«¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡Ù¡Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥É ¥í¥Ö¥½¥óÃø¡¿Æü·ÐBPÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇËÜÉô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢IQ¤Î¹â¤¤¿Í¤¬Æþ¤ë¡Ö¥á¥ó¥µ¡×¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î44¡ó¤¬ÀêÀ±½Ñ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢56¡ó¤¬ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤¬ÃÏµå¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¾Úµò¤«¤é¡¢IQ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡Ê°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¤³¤È¡×¡Ë¤ÈñÙ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡Ê¹çÍýÀ¾ã³²¡Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÎ¾Î©¤·ÆÀ¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ÆÌ©À¤ÈÎ®ÄªÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢IQ¤Î¹â¤¤¿Í¤¬¥È¥ó¥Ç¥â°åÎÅ¤ä·ò¹¯Ë¡¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ê¤¼Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¡Ö´´ºÙË¦¼£ÎÅ¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óÅÀÅ©¡×¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤Ã¤Ý¤¤¾ðÊó¡×¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï¤³¤ì¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¿¿¼Â¤Ã¤Ý¤¤¾ðÊó¡×¤Ç¤¹¤è¡£¾ÃËÉ½ð¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾ÃËÉ½ð¤Î¤Û¤¦¤«¤éÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ¤Î¾Ã²Ð´ï²¡¤·Çä¤êº¾µ½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°·Ç½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤È¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¸¦µæ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿¿¼Â¤Ã¤Ý¤µ¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¿ÆÌ©À¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°ÊÁ°¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¡Ë
¡Ê2¡ËÎ®ÄªÀ¡Ê¤½¤Î¾ðÊó¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç½èÍý¤·¤ä¤¹¤¤¡Ë