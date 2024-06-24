¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥È¥ó¥Í¥ë±Û¤¨¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÈËÜ²»¡É¡¡»³²¼½ØÊ¿Âç¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊÉ¡Ä¡Ö¹îÉþ¤¹¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡× ¥È¥ó¥Í¥ë±Û¤¨¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÈËÜ²»¡É¡¡»³²¼½ØÊ¿Âç¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊÉ¡Ä¡Ö¹îÉþ¤¹¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡× 2024Ç¯6·î24Æü 9»þ0Ê¬ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡Ê¿¿¼Æ·ò / Ken Mashiba¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È »³²¼½ØÊ¿Âç¤Î¹äµå¤Ï¡ÖËÉ¶ñ¤Ä¤±¤Æ¤âÉÝ¤¤¡×¡¡¡È¸µÁêËÀ¡É¤¬¾Ú¸À¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤°ÒÎÏ¡× ¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÂçÃ«¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÈÂÎ¤Ä¤¡×¡¡¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»³²¼½ØÊ¿Âç¤ÎÅêµå ¤Ê¤¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÂçÊª¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤«¡¡¿¹Í§ºÈ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¿¿Áê¡É