¥Þ¥Ã¥È¡¦¥º¡¼¥¯¥ê¡¼¡¢¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡ÙÌ¼¥¸¥¸Ìò¥ì¥ß¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥º¤Î¥À¥ó¥¹È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ

2023年にシーズン6をもって終了した医療ドラマ『レジデント 型破りな天才研修医』(以下『レジデンド』)のコンラッド・ホーキンス役で知られるマット・ズークリー。本作で娘ジジを演じたレミ・エヴァンズとのほほえましい再会が報じられた。

【関連記事】『レジデント 型破りな天才研修医』マット・ズークリー、あの人の退場について語る

6月18日(火)、本シリーズのクリエイター、エイミー・ホールデン・ジョーンズ(『ベートーベン』)が投稿した1枚の素敵な写真が『レジデント』ファンの間で話題に。

Matt Czuchry went to see Remi Evans (his daughter on #TheResident) at her first dance recital. He’s that great. pic.twitter.com/OBeqBCktAN

- Amy Holden Jones (@aholdenj) June 19, 2024