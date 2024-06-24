¥Þ¥Ã¥È¡¦¥º¡¼¥¯¥ê¡¼¡¢¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡ÙÌ¼¥¸¥¸Ìò¥ì¥ß¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥º¤Î¥À¥ó¥¹È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ

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Matt Czuchry went to see Remi Evans (his daughter on #TheResident) at her first dance recital. He¡Çs that great. pic.twitter.com/OBeqBCktAN
- Amy Holden Jones (@aholdenj) June 19, 2024
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