¼«Âð¤Ë°äÂÎ¤ò°ä´þ¤Îµ¿¤¤71ºÐ½÷ÂáÊá¡¡Æ±µï¤ÎÉ×¤«¡¢Ë¬¤Í¤¿Â©»Ò¤¬È¯¸«ÄÌÊó¡¡¿È¸µ¤ä»à°ø¤ÎÆÃÄêµÞ¤°¡áÀÅ²¬¸©·Ù
¼«Âð¤Ë»áÌ¾ÉÔ¾Ü¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ë½»¤à71ºÐ¤Î½÷¤¬6·î23Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ä»à°ø¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¾å¿·ÉÙÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê71¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï5·î¾å½Ü¤«¤é6·î23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼«ÂðÆâ¤Ë»áÌ¾ÉÔ¾Ü¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¤Ï70Âå¤ÎÉ×¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢23Æü¡¢²È¤òË¬¤Í¤¿Â©»Ò¤«¤é¡Ö¿´ÇÙÄä»ß¤ÎÉã¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÏÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï½÷¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤Ï½÷¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÉ×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ä»à°ø¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£