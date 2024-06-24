¿ÀÅÄºâÌ³´±¤Î±ß°Â¸£À©È¯¸À¤Ç¤â¥É¥ë±ßÆ°¤«¤º¡¡ÊÆ°ÙÂØÊó¹ð½ñ¤Î±Æ¶ÁÁ´¤¯¤Ê¤¤¡¢24»þ´Ö²ðÆþ¤Î½àÈ÷
¿ÀÅÄºâÌ³´±¤Î±ß°Â¸£À©È¯¸À¤Ç¤â¥É¥ë±ßÆ°¤«¤º¡¡ÊÆ°ÙÂØÊó¹ð½ñ¤Î±Æ¶ÁÁ´¤¯¤Ê¤¤¡¢24»þ´Ö²ðÆþ¤Î½àÈ÷
¿ÀÅÄºâÌ³´±¤ÏÊÆ¹ñ¤Î°ÙÂØÊó¹ð½ñ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²áÅÙ¤ÊÊÑÆ°¤¬¤¢¤ì¤ÐÅ¬ÀÚ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤ò¾ïÆü¤´¤í¤«¤é´Æ»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤é¤Ð24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²ðÆþ¤¹¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÆ°¤«¤º¡£159.80±ßÉÕ¶á¤«¤é159.70±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç10Á¬ÄøÅÙ¤Î²¼¤²¡£
¿ÀÅÄºâÌ³´±¤ÏÊÆ¹ñ¤Î°ÙÂØÊó¹ð½ñ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²áÅÙ¤ÊÊÑÆ°¤¬¤¢¤ì¤ÐÅ¬ÀÚ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤ò¾ïÆü¤´¤í¤«¤é´Æ»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤é¤Ð24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²ðÆþ¤¹¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÆ°¤«¤º¡£159.80±ßÉÕ¶á¤«¤é159.70±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç10Á¬ÄøÅÙ¤Î²¼¤²¡£