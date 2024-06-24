¡ÚÅ·µ¤¡ÛËÌ¡¦À¾ÆüËÜÃæ¿´¤Ë±«¡¡´ØÅì¤ÏÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¡ÄÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü
¡Ú24Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡Û
ÆüËÜ³¤¤«¤éÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ÏÍë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Çß±«Á°Àþ¤Ë¶á¤¤À¾ÆüËÜ¤â±«¤Ç¡¢¶å½£¤È»Í¹ñ¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£ÆîÉô¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤Ï¼¡Âè¤ËÆüº¹¤·¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤Ï¸á¸å¤òÃæ¿´¤Ë½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¤Ï21¡î¤È6·î¾å½ÜÊÂ¤ß¡¢ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ28¡î¤«¤é30¡î¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÏÁ°Æü¤è¤ê10¡î¤°¤é¤¤µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ñ¾ë¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì¤ÎÈ¬½Å»³ÃÏÊý¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬¤â¼è¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°¶¶¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37¡î
Åìµþ¡¢ÆáÇÆ¡¡¡¡33¡î
Ì¾¸Å²°¡¢ÀçÂæ¡¡31¡î
Âçºå¡¢¶âÂô¡¡¡¡30¡î
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
¡¦Âçºå¡ÁÆáÇÆ
À¾ÆüËÜ¤Ï25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤âÇß±«¶õ¤¬Â³¤¡¢26Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤Ï¶å½£¤ä»Í¹ñ¤òÃæ¿´¤ËºÆ¤ÓÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆáÇÆ¤ÏÀ²¤ì¤¬Â³¤¡¢ÆüÃæ¤Ï32¡î¤«¤é33¡î¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦»¥ËÚ¡ÁÌ¾¸Å²°
25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÅìËÌ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ï25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤âÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£½µ¸åÈ¾¤Ï´ØÅì¤äÅì³¤¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£